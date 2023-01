FANCELLI, Jeannine

(née Boivin)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Jeannine Fancelli le 23 décembre 2022 à l'âge de 89 ans.Elle laisse dans le deuil ses fils Michel et Dino, son frère Marcel, sa bru Susan, ses petits-enfants Rachelle, Nadia, Elysa et Émily, ses arrière-petits-enfants Chloé, Isabella-Rose et Émile, asini que des nièces et neveux.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 février 2023 de 19h à 21h au complexe funéraireUn don en sa mémoire à l'Association pulmonaire du Québec peut être versé.