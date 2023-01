CHÉNIER COUILLARD Jeannine



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre mère Jeannine Chénier Couillard, survenu le 3 janvier 2023 à l'âge de 90 ans.Elle rejoint son époux feu Paul-Émile Couillard.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (feu Jean Boisvert), Michel et Chantal (Daniel Aubry), ses petits-enfants Rachel (Robbie), Marc-Antoine (Camille) et Maude (Edouard), ses arrière-petits-enfants Charlotte et Nolan, ses soeurs, belles-soeurs, neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis le vendredi 13 janvier 2023 à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINE www.jjcardinal.ca 514-639-1511de 10h00 à 12h00, suivi des funérailles en chapelle de la résidence à 12h30.La famille tient à remercier l'équipe de soins de la Résidence des soeurs de Ste-Anne pour leurs bons soins et leur grand dévouement.