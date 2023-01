SIMARD, Rose-Marie



Le 27 décembre 2022, à l'âge de 77 ans est décédée Madame Rose-Marie Simard.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles et Eric, ses petits-enfants: Louis (Anne-Julie), Jean-Philippe (Lysandre) et Anne-Marie, son arrière-petit-fils Léandre, sa soeur Linda (Normand), sa famille rapprochée: Karine (Jean-Pierre) et leur fille Stella Rose ainsi que plusieurs proches et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 15 janvier 2023 de 13h à 16h suivi d'une liturgie au :MASCOUCHE, QC, J7K 2L7