CARROLL née PATRY, Maureen



Après une longue bataille, nous sommes tristes d'annoncer le décès de notre merveilleuse Maureen.Elle a été prédécédée par son père Arthur Patry, sa, mère Briget Macguire, son frère Philippe et sa soeur Denise. Maureen survit à son merveilleux mari depuis cinquante-cinq ans Frank... "Frankie".Maureen est née dans l'Est de Montréal de parents d'origine irlandaise et française. Elle a d'abord travaillé chez Steinbergs avant de devenir secrétaire au sein du cabinet international Cleaver-Brooks. Maureen était une femme en avance sur son temps puisqu'elle a gravi les échelons de la société en devenant présidente de 1990 à 2016, et plus tard propriétaire de MATCO, une filiale directe. Maureen était farouchement fière de son entreprise et était très respectée dans toute l'industrie.Maureen aimait également cuisiner, coudre, décorer et partager de nombreux moments précieux avec sa famille et ses amis.Voyageuse passionnée, elle et son "Frankie" ont apprécié leurs séjours à la Barbade et les courses à Saratoga, mais ils ont surtout adoré les moments passés ensemble en Irlande.Maureen nous manquera énormément mais elle se promène maintenant sous la protection des anges.Un grand merci au Dr Yongci Yu ainsi qu'à l'équipe du Cornwall Hospice pour les soins exceptionnels prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'hospice serait apprécié.La famille recevra les condoléance au salon funéraire :(613)525-2772le mardi 10 janvier 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h et mecredi de 10h à 11h. Un Service Commémoratif aurait lieu le mecredi 11 janvier 2023 dans la Chapelle à 11h00.Des dons à Hospice Cornwall seraient grandement appréciés par la famille. En mémoire de Maureen, un arbre sera planté dans une forêt Memory Woods. Messages de sympathie: www.munromorris.com