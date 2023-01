OSTIGUY, Raymond



À St-Jean-sur-Richelieu, le 30 décembre 2022, à l'âge de 90 ans est décédé Monsieur Raymond Ostiguy, époux de feu Mme Huguette Trudeau.Il laisse dans le deuil ses enfants : Christiane, Gaétan, Raynald (France), Mireille (Daniel) et Marielle (Luc), ses petits-enfants : feu Nicolas, Marie-Ève, Cynthia, Cassandra, Sonu, Jonathan, David, Caroline, Isabelle et Sarah, ses 3 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 janvier 2023 de 9h30 à 11h30 au complexe funéraire :Une liturgie se tiendra à 11h30 en la salle commémorative du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en la mémoire de M. Ostiguy à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville via le lien suivant :