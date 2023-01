GUINDON (Lemay), Pauline



À Laval, le 25 décembre 2022 est décédée à l'âge de 82 ans Mme Pauline Lemay épouse de feu M. Jean Guindon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sophie (Richard) et Luc (Annie), ses petits-enfants Alice, Laurence et Fabien. Elle laisse également ses frères et soeurs Lise Gauthier (André), Pierre Lemay (Jocelyne), Robert Lemay (Ginette) et Élaine Lemay, ses neveux, nièces, autres parents et amis.Les rituels funéraires de Mme Pauline Lemay se dérouleront au printemps à une date qui vous sera communiquée sur le site internet du salon Trudel dans les semaines à venir.