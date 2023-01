MOISAN, Yvon



À Montréal, le dimanche 11 décembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé Yvon Moisan, conjoint de Mireille Pommet.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa soeur Réjeanne Moisan, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une célébration aura lieu à une date ultérieure.