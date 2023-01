YELLE, Claude



Au Centre d'accueil Marcelle-Ferron, le 2 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Claude Yelle, de Saint-Urbain-Premier, époux de Mme Jeannette Usereau et père de feu Mario Yelle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean-Claude (Line Saucier), ses petits-enfants Antoine, Malaurie et Imalie, ses beaux-frères et belles-soeurs Maurice, Marie-Jeanne (Maurice Parent), Léopold et Pierrette (Claude Chevigny), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 avril de 13h à 15h, suivi d'une cérémonie commémorative à la450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comLa famille tient à remercier le personnel soignant du 3e étage du Centre d'accueil Marcelle-Ferron pour leur dévouement et les bons soins offerts à M. Yelle.