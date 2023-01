PELLERIN (née BROUSSEAU)

Françoise



À Sainte-Thérèse, le lundi 21 novembre 2022 est décédée, à l'âge de 82 ans, Mme Françoise Brousseau, épouse de feu Maurice Pellerin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Carole), Paul (Johanne) et Nathalie (Guy), ses petits-enfants Hugo, Alexandre (Véronique), Jade, Gabriel et Roxanne, ses arrière-petits-enfants William et Léa, ses frères ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 14 janvier 2023 de 13h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.