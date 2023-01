«À propos d’Antoine» sur Club illico: un moment tournant dans la carrière de Cathleen Rouleau

Cathleen Rouleau défend son premier grand rôle à la télévision dans «À propos d’Antoine», série racontant le quotidien d’une famille vivant avec un adolescent polyhandicapé.

L’humoriste, scénariste et comédienne vit des moments exaltants à l’aube de l’arrivée des 10 demi-heures sur Club illico, le 19 janvier prochain.

Non seulement a-t-elle écrit la série, mais elle y interprète aussi son propre rôle, celle de la belle-maman d’Antoine, deux chapeaux qui la rendent fébrile. «J’ai peur, mais c’est une peur excitée. Je veux que le public ressente tout l’amour qu’on a pour Antoine, qu’il sache à quel point il a changé notre vie», a-t-elle dit à l’Agence QMI.

Cette comédie dramatique réalisée par Podz («19-2», «Mafia inc.», «Lupin 3») navigue entre réalité et fiction pour relater la vie de famille avec Antoine Parent-Bédard – qui campe son propre rôle –, un autiste de niveau 3, déficient intellectuel, non verbal et épileptique de haut niveau.

«Je suis partie de choses vécues, d’une phrase du quotidien, par exemple, et au-delà de la réalité, j’ai brodé autour», a expliqué Cathleen Rouleau, parlant de son «plus grand projet à vie parce qu’il y a tellement d’âme, d’amour et d’énergie là-dedans».

On voit au départ l’arrivée de Julie (Cathleen Rouleau) dans la famille de Marc (Claude Legault), qui a deux fils, Georges (Edouard-B. Larocque) et Antoine. «Antoine n’est pas dans toutes les scènes, mais notre quotidien tourne autour de lui. À travers tous nos choix et toutes nos décisions, on pense à Antoine.»

«À propos d’Antoine» ne cachera pas la lourdeur de certaines situations dans la vie d’Antoine, qui fait beaucoup de crises d’épilepsie, mais l’autrice voulait surtout mettre de l’avant «la légèreté» ainsi que «les moments grandioses et les petites victoires d’Antoine».

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Antoine hyper stimulé

Le tournage s’est «super bien déroulé», a spécifié Cathleen Rouleau parce qu’«Antoine était hyper stimulé par l’ambiance du plateau, les gens et les caméras. Ses crises d’épilepsie ont diminué de 50 % et, même quand on lui enlevait son iPad, avec lequel il a un rapport très étroit, il continuait de regarder ce qui se passait autour de lui».

Cathleen Rouleau n’a jamais envisagé qu’un autre comédien incarne Antoine, qui, dans la vraie vie, est le fils de Sylvain Parent-Bédard, le PDG de ComediHa! «Personne ne pouvait reproduire son énergie, avoir son regard et sa douceur. Antoine dégage quelque chose de vraiment très fort et il ne laisse personne indifférent.»

Selon elle, Antoine a offert une «performance extraordinaire» dans le scénario écrit en fonction de ses mécanismes et de ses habitudes pour faciliter les choses. On a aussi dû s’ajuster en fonction de son humeur, l’équipe pouvant à l’occasion changer ses plans pour mieux revenir à Antoine par la suite. Tout était fait avec bienveillance, pour le bien-être de l’adolescent.

«Des fois, il nous donnait exactement ce dont on avait besoin, ce qui est particulier, car on ne peut pas lui commander des choses, on ne peut pas lui dire: «fais tel geste ou telle action»», a souligné Cathleen Rouleau, qui a étudié en création humoristique à l’École nationale de l’humour. Pour l’heure, la saison 2 est en chantier, mais rien n’est confirmé.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Une solide distribution

Pour le tournage d’«À propos d’Antoine», qui s’est déroulé à Québec l’été dernier, Claude Legault a effectué un retour au jeu après une pause liée à du surmenage. Produite par ComediHa!, en collaboration avec Québecor Contenu, la série met aussi en vedette Micheline Bernard, Hugues Frenette, Fanny Malette, Sylvain Marcel, Christopher Marlot et Iannicko N’Doua.