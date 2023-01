CHARTRAND, Raymonde



À Montréal, le 1er janvier 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Raymonde Chartrand, épouse de Monsieur Étienne Taillefer.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Claude (Chantal), Sylvain, ses frères, Victor, Robert et Armand (Claire), ses petits-enfants, Amélie (Alexandre) et Julien (Sophie), ses arrière-petits-enfants, Félix, Émile, Arthur, Philippe, Henri et Antoine, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 12 janvier 2023 de 10h00 à 13h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu le jeudi le 12 janvier 2023 à 13h30 en la chapelle du complexe, et de là, au Cimetière St-Martin.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.