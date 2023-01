LAFLAMME (RAYMOND), Lise



À Montréal, le mercredi 28 décembre 2022, est décédée à l'âge de 81 ans, Lise Laflamme (Raymond), veuve de Jacques Laflamme.Elle laisse dans le deuil ses filles Sylvie et Josée, ses petits-enfants Alexandre, Catherine et William, son arrière-petit-fils Markus, son frère, ses soeurs, ses beaux-frères ainsi que ses neveux et nièces.La famille vous accueillera dimanche, le 15 janvier 2023, de 12h30 à 16h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est à Montréal. Les funérailles seront célébrées en la chapelle du complexe à 16h30.