LALONDE, Diane



C'est avec le coeur rempli d'émotions que nous voulons partager avec vous le décès de Madame Diane Lalonde, à l'âge de 76 ans. Le 2 janvier 2023 à Laval, elle a rendu son dernier souffle en douceur à la maison, entourée des siens.Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Liane (John) et Sylvie (Steve), ses petits-enfants: Samuel (Jade), Joliane, Joshua, sa soeur Jacqueline, sa nièce Chantal (Steve), son neveu Stéphane (Maureen) ainsi que tous les autres membres de sa famille et ses précieux amis.Elle a rejoint ses parents: Aimé et Émilienne, son frère Réjean ainsi que René le père de ses filles.La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs à domicile du CSSL pour leur soutien et leur bienveillance.La famille accueillera parents et amis au salon funéraire :le dimanche 22 janvier 2023 de 13:00 à 18:30 et la cérémonie aura lieu à 16:30.Au printemps, l'inhumation des cendres se fera à l'église St- Martin.