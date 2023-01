LAFERRIÈRE (BOUSQUET)



GhislaineGhislaine Laferrière (Bousquet) repose désormais en paix. Veuve de Robert Bousquet depuis mars 2022, elle manquera à ses enfants : Alain Bousquet (Sonila Loyal) et Brigitte Bousquet (Andrew David Tarassoff), à ses petites-filles : Valérie Tarassoff, Julia Tarassoff et Anika Ines Bousquet, ainsi qu'à sa famille et ami(e)s.Seule une cérémonie familiale d'enterrement privée aura lieu au Repos Saint-François d'Assise le 20 mai 2023.