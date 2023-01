DUBOIS, Claude



Au CHSLD Éloria-Lepage de Montréal, le 27 décembre 2022, s'est éteint paisiblement monsieur Claude Dubois, à l'âge de 86 ans, des suites d'une longue maladie.Il laisse dans le deuil son épouse Claire, ses filles Sylvie et Nathalie (Martin), sa soeur, ses frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances, le jeud 12 janvier 2023, au salon :à partir de 10h00 et le service funèbre aura lieu à 13h30, au même endroit.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.