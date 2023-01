LANIEL, Robert



De Saint-Michel, le mercredi 21 décembre 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Robert Laniel, époux de feu madame Raymonde Laforest.Il laisse dans le deuil ses filles Isabelle (Pascal) et Pascale (Marc), ses petites-filles Ophélie, Émilie, Gabrielle, Dylane et Ann-Frédérique, sa soeur Fernande, ses frères Henri et Fernand (Francine), ses grandes amies et compagnes feu Marie-Claude et Thérèse, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :le samedi 14 janvier 2023 dès 9h30, suivra une cérémonie à 11h30 en la chapelle du salon.