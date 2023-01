McARTHUR, Leonard



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Leonard William McArthur de Rockway Valley, Québec.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 63 ans, Gordona Phillips, sa belle-soeur Shirley McArthur née Labelle, sa nièce Nancy, son neveu Grant et son épouse Tracy née Fox, ses petits-neveux Spencer et Lochlan et sa petite-nièce Hannah. Lui survivent également ses neveux Phillip, Jeffrey et Gordon, ainsi que sa nièce Victoria Reusing. Pour la famille Reusing, Leonard était leur héro qui ne pouvait pas faire de mal.Prédécédé par sa mère et son père, Lizzie née Craig et Douglas, et son frère Morris, ainsi que par son amie spéciale et belle-mère Bluebell Stewart Phillips.Leonard était membre de l'église anglicane Saint George où il a occupé la fonction de " People's Warden " pendant de nombreuses années. Il a travaillé sur sa ferme familiale et à Wolf Lake où il s'est fait de nombreux bons amis. Tous ceux qui connaissaient Leonard respectaient son éthique du travail et appréciaient son sens de l'humour. Lorsqu'il a pris sa retraite, il est venu à Montréal et à Dorval, où il s'est fait des amis et a aimé participer aux activités de l'église anglicane All Saints by the Lake à Dorval.La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire560, PROMENADE LAKESHOREDORVAL, QCle mardi 10 janvier 2023 de 9h30 à 10h30. Les funérailles suivront à l'église All Saints by the Lake, 865, promenade Lakeshore, Dorval, à 11h. Nous retournerons ensuite au salon funéraire pour une réception. Il sera possible de visionner les funérailles sur Zoom. SVP demandez à la famille l'adresse internet.