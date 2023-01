MARTINEAU ST-JEAN, Janine



À Montréal, le jeudi 8 décembre 2022 est décédée, à l'âge de 89 ans, Janine Martineau, épouse de feu Pierre St-Jean.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Joseph), Jocelyn (Johanne), Guylaine (Daniel), ses petits-enfants Isabelle, Guillaume, Julien et son arrière-petit-fils Henri, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 4 février 2023 à compter de 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19h en la chapelle du complexe.