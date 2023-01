Canadien de Montréal: éviter une huitième défaite de suite

Les temps sont durs pour le Canadien, qui voudra éviter une huitième défaite de suite, samedi soir, alors que les Blues de St. Louis seront de passage à Montréal.

Il s’agit de la période la plus difficile que connaît le Tricolore cette saison. C’est aussi la première fois que Martin St-Louis traverse une telle séquence à titre d’entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Le Québécois admet qu’il apprend beaucoup de la situation.

«Il ne faut pas seulement se concentrer sur l’endroit où on se trouve et pourquoi on est rendu là. Il faut aussi penser à ce qu’on doit faire pour s’en sortir», expliquait-il, vendredi, en point de presse.

Privé d’importants éléments

Et pour se sortir de ce marasme, le CH devra s’y prendre sans plusieurs de ses bons éléments.

Vendredi, le club a confirmé que Sean Monahan et Michael Matheson allaient être absents pour deux autres semaines alors que le jeune défenseur Kaiden Guhle, qui réussissait une belle première saison jusqu’ici, sera absent pour au moins huit autres semaines.

Le Canadien devra donc serrer les dents afin de trouver les ressources nécessaires pour reprendre le chemin de la victoire. Si les performances du prodigieux Connor Bedard au Championnat du monde junior rendent les défaites du CH plus acceptables aux yeux de plusieurs partisans, une très longue série de défaites pourrait néanmoins laisser des traces et il serait préférable d’éviter le plus profond des creux de vague.

Le vétéran Jake Allen, gagnant de la coupe Molson pour décembre, sera en service devant la cage du Bleu-Blanc-Rouge contre les Blues.

Du côté de l’équipe de St. Louis, les choses vont un peu mieux, bien que l’équipe traîne de la patte dans la course à l’obtention des deux dernières places donnant accès aux séries dans l’Ouest. La troupe de l’entraîneur Craig Berube a remporté trois de ses quatre derniers matchs.

Il s’agira du deuxième duel entre les deux formations cette saison. Le 29 octobre dernier, Christian Dvorak avait inscrit un tour du chapeau dans la seule troisième période alors que le Canadien l’avait emporté 7-4 à St. Louis.