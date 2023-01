Championnat national de football de la NCAA: David contre Goliath

Les Horned Frogs de TCU ne faisaient pas partie du top 25 en début de saison. Chaque semaine, leur légitimité était remise en doute malgré les victoires improbables. Voilà que ce programme se retrouve en grande finale nationale de la NCAA, lundi soir, contre les puissants Bulldogs de Georgia.

Il n’y a peut-être pas de miracles en ce bas monde, mais ce que TCU a réalisé sur la scène du football universitaire américain est ce qui s’en rapproche le plus.

Pour l’université établie à Fort Worth, au Texas, il s’agit de l’occasion unique de remporter un premier titre national depuis 1938. La dernière équipe non classée en début de saison à avoir accompli l’exploit demeure Georgia Tech, en 1990.

C’est dire à quel point les contes de fées ne finissent pas souvent si bien dans le monde cruel du football que dans les livres !

Avant la saison, la plupart des prédictions envoyaient les Horned Frogs au septième rang de la conférence Big 12. Pourtant, ils sont devenus les premiers depuis 2009 dans cette conférence mal-aimée à boucler la saison régulière avec un dossier de 12-0. Ils ont perdu en finale de conférence contre Kansas State, mais rien pour les déloger du troisième rang au comité de la NCAA, qui donnait accès aux séries éliminatoires.

« Habilement cardiaques », ils ont remporté cinq duels cette saison lors desquels ils tiraient de l’arrière à la demie.

Machine de football

TCU, c’est donc la belle histoire, mais Georgia, c’est le géant dans la pièce.

Les Bulldogs remportaient leur premier titre national depuis 1980 la saison dernière, mais ils sont abonnés aux gros matchs depuis plusieurs années et ont tout le potentiel pour devenir la prochaine dynastie au football universitaire américain.

Lundi, Georgia tentera de devenir le premier programme depuis Alabama, en 2011 et 2012, à remporter deux titres nationaux de suite.

D’ailleurs, depuis 1990, seuls USC (2003 et 2004) ainsi que Nebraska (1994 et 1995) en ont fait autant.

Pourtant, l’an dernier, certains imaginaient le programme perdre des plumes avec le départ de cinq joueurs défensifs en première ronde du repêchage de la NFL. Le standard est demeuré élevé pour cette féroce défense, qui n’a glissé que du premier au cinquième rang au pays en matière de points accordés.

À quoi s’attendre ?

L’armure n’est toutefois pas sans faille. En demi-finale face à Ohio State, cette défense redoutable a concédé 41 points, après en avoir donné 30 à LSU en finale de la conférence SEC.

L’attaque de TCU n’est clairement pas celle d’Ohio State, mais sa moyenne de 41,1 points marqués par match cette saison lui a valu le cinquième rang au pays. Il faut évidemment garder en tête que talent défensif et conférence Big 12 font rarement bon ménage, ce qui explique en partie les statistiques offensives gonflées de TCU.

En fin de compte, Georgia a trop l’expérience des grands matchs, des joueurs de grande qualité et une muraille défensive pour trébucher.

Sauf que TCU doit se planter en pleine face depuis le mois de septembre et ce n’est toujours pas arrivé. Sur papier, les Frogs n’ont pas vraiment de chance de l’emporter, mais c’est pourquoi les matchs se décident sur le terrain.

PRÉDICTION

TCU : 20

Georgia : 34

Joueurs à surveiller

Quand une équipe atteint le championnat national, peu importe qu’elle soit négligée ou favorite, c’est que plusieurs de ses joueurs se démarquent. C’est le cas chez TCU et Georgia avec plusieurs jeunes qui vont graduer dans la NFL l’an prochain ou continuer de s’affirmer encore plus dans la NCAA. Voici quelques joueurs à épier dans ce duel.

Georgia

STETSON BENNETT

Photo d'archives, AFP

Le vétéran quart-arrière a déjoué tous les pronostics l’an dernier quand il est devenu le partant, en route vers le championnat national. Il a 25 ans et mesure 5 pi 11 po, ce qui n’est pas idéal pour la NFL, mais sa propension à aller chercher les gros jeux aux bons moments est indéniable. Il a terminé neuvième au pays avec 3823 verges. Au quatrième quart en demi-finale contre Ohio State, il a lancé deux passes de touché.

BROCK BOWERS

Photo d'archives, AFP

Difficile de rater l’ailier rapproché athlétique sur le terrain. À sa deuxième saison, Bowers a capté 56 passes pour 790 verges et six touchés. C’est moins que les 13 touchés de la saison dernière, mais il demeure la plus belle arme de Georgia même s’il partage le terrain avec un autre excellent ailier rapproché, Darnell Washington, dont la présence est incertaine. Bowers sera admissible au repêchage l’an prochain.

BRODERICK JONES

Photo d'archives, AFP

Jones est le bloqueur à gauche de Georgia et il est l’un de leurs joueurs qui sera assurément considéré en première ronde du prochain repêchage. Il ne concède que très peu de pression et n’a pas alloué de sac du quart en 14 matchs comme partant cette saison. Plusieurs le voient comme garde dans la NFL, mais dans ce match, il sera essentiel en protection sur l’extrémité du front.

JALEN CARTER

Photo d'archives, AFP

Après un début de saison timide et une blessure, le puissant plaqueur défensif des Bulldogs a repris toute sa splendeur. Dans les six semaines précédant la demi-finale, il a dominé avec 24 plaqués, dont 6,5 pour des pertes et trois sacs du quart, en plus de provoquer deux échappés. Étrangement, il a été plus effacé la semaine dernière, mais il rebondira lundi. Il sera un choix top 3 dans la NFL ce printemps.

KELEE RINGO

Photo d'archives, AFP

Ringo, un demi de coin, avait joué les héros en finale nationale l’an dernier quand il avait inscrit un touché en fin de rencontre sur un retour d’interception, contre Alabama. Il devrait être régulièrement opposé au receveur numéro un des Frogs, Quentin Johnston. Ringo a connu des ennuis en demi-finale face à Marvin Harrison Jr. et il devra se ressaisir. Il est pressenti comme un choix de première ronde ce printemps.

TCU

MAX DUGGAN

Photo d'archives, AFP

À l’image de la saison de TCU, le quart-arrière Max Duggan a explosé de nulle part. Il n’a même pas amorcé la saison comme partant, mais s’est vite imposé en accumulant 3546 verges et 32 passes de touchés. Il a aussi utilisé ses jambes avec 461 verges au sol et huit touchés additionnels. Duggan ne sera pas un choix élevé au repêchage, mais il pourrait conclure son parcours universitaire de brillante façon.

QUENTIN JOHNSTON

Photo d'archives, AFP

L’un des joueurs qui a contribué à l’éclosion inattendue de Max Duggan est sa cible de choix, le receveur Quentin Johnston. Il sera assurément le meilleur ailier espacé sur le terrain. À 6 pi 4 po, le futur choix de premier tour en impose, tout comme sa moyenne de 19,2 verges par réception en trois saisons à TCU. Considérant que la tertiaire de Georgia vient de concéder six jeux de 24 verges ou plus à Ohio State, il sera un joueur clé.

KENDRE MILLER

Photo d'archives, AFP

Le porteur de ballon Kendre Miller représente un grand point d’interrogation pour cette rencontre. Blessé en demi-finale face à Michigan, il n’a pas terminé la partie. Sa présence est incertaine et il a été sublime cette saison avec 1399 verges au sol et 17 touchés. S’il s’absente, Emari Demarcado (622 verges, 6 touchés) assumera le relais. Georgia n’a concédé que 2,9 verges par course cette saison.

DEE WINTERS

Photo d'archives, AFP

Le secondeur est le général de la défense de TCU. Il se déplace beaucoup sur le terrain et il a le flair pour le gros jeu, comme son touché sur un retour d’interception face à Michigan en demi-finale. Durant la saison, il a réussi 14,5 plaqués pour pertes, dont 7,5 sacs, ce qui démontre ses aptitudes sur le blitz. Il devrait contribuer en couverture de passe, notamment face à Brock Bowers.

DYLAN HORTON

Photo d'archives, AFP

Le joueur de ligne défensive Dylan Horton devrait être impliqué dans l’une des batailles intéressantes du match, face au bloqueur Broderick Jones. Il semble en pleine ascension dans les dernières semaines avec deux sacs du quart en finale de conférence et quatre autres sacs dans un match dominant en demi-finale nationale. S’il y a quelqu’un pour déranger le rythme de Stetson Bennett, c’est bien Horton.