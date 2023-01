TREMBLAY, Armande

(née Robillard)



À Laval, le 31 décembre 2022, à l'age de 89 ans, est décédée Mme Armande Robillard, épouse de M. Roger Tremblay.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc, Lyse (André) et Pierre (Antonietta), ses petits-enfants : Geneviève, Sébastien, ses arrière-petits-enfants : Benjamin et Florence, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Rose de Lima pour les bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances le samedi 14 janvier 2023 dans la salle Saint-Pierre du :