WARREN, Simone



À Boucherville, le 11 décembre 2022, est décédée Madame Simone Warren, épouse de M. Marc Dufort.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Jean (Lorraine), son beau-fils Daniel (Céline), sa soeur Louise (Aubin), sa petite-fille Alexandra, ses arrière-petits-enfants Béatrice et Émile, ses neveux et nièces, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 janvier 2023 de 13h à 16h au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Source Bleue pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation Maison Source Bleue serait apprécié en sa mémoire.