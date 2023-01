TURCOTTE, Manon



Le 31 décembre 2022, à l'âge de 57 ans, est décédée madame Manon Turcotte, épouse de monsieur Sylvain Lavallée.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Yan T. Lavallée, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 22 janvier 2023 de 12h à 13h auUne cérémonie suivra à 13h en la chapelle.