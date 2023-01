MAILHOT, Denise



À Montréal, le 17 novembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Denise Mailhot, fille de feu monsieur Gustave Mailhot et feu madame Simone Bourassa.Outre son conjoint Raymond Kerfers, elle laisse dans le deuil ses cousins Maurice Bergeron (Leslie), Charline Bergeron (Charlie), André Charest (Madeleine), Henri Charest (Janet), Normand Fortin (Lizette), Claude Mailhot (Diane), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Elle rejoint dans la mort sa chère cousine Louise Dagenais (Yves) dont elle a été très proche toute sa vie et qu'elle considérait comme sa petite soeur.La famille recevra les condoléances le samedi 14 janvier de 13h à 15h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h30.La famille tient à remercier le personnel du Centre hospitalier de l'Université de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Coeur + AVC serait apprécié en la mémoire de Denise Mailhot.