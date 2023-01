Il y a 50 ans, «Dream On» lançait la carrière d'Aerosmith

Incontournable du répertoire d’Aerosmith, le classique Dream On marquait de belle façon les débuts de la formation qui a vu le jour à Boston. Une pièce que l’on retrouve sur leur tout premier album lancé le 5 janvier 1973 et qui fête ses 50 ans.

Aerosmith a vu le jour en 1970. À l’époque, on retrouve le chanteur Steven Tyler, les guitaristes Joe Perry et Ray Tabano, le bassiste Tom Hamilton et le batteur Joey Kramer.

Tabano fera un très court passage au sein du groupe pour être remplacé par Brad Whitford.

La formation blues-rock connaît du succès, au fil de ses prestations, en 1971, dans l’État du Massachusetts. L’arrivée de David Krebs et Steve Leber, à la gérance du quintette, en 1972, amènera le groupe à signer un contrat avec l’étiquette Columbia Records.

Le président Clive Davis se déplace pour les voir au club Max’s Kansas City à New York, à l’été 1972, où le groupe a sorti les dollars pour s’assurer d’être les seuls sur les planches lors de cette soirée. Des représentants d’Atlantic Records sont aussi sur place.

Columbia Records leur offre un contrat de 125 000 $ et la formation lance, le 5 janvier 1973, un premier opus intitulé Aerosmith.

« On jouait dans de petits endroits, on répétait l’après-midi dans certains clubs et tout à coup, nous nous sommes retrouvés à New York pour une audition. Les choses se sont ensuite déroulées rapidement », a indiqué le guitariste Joe Perry, dans une entrevue publiée sur le site VWMusic en juillet 2022.

Remontée

Dream On, premier simple de l’album, a été lancé le 27 juin, cinq mois après la parution du vinyle. Il atteindra la 59e position du palmarès Billboard Hot 100.

La pièce connaît toutefois beaucoup de succès sur les stations de radio de Boston et du Massachusetts.

Le simple sera lancé à nouveau en 1975 et grimpera jusqu’à la sixième position du Billboard Hot 100. Un succès qui permettra à l’album Aerosmith de remonter à la 21e place du Billboard 200 en 1976.

Dans la biographie autorisée Walk This Way de Stephen Davis, Steven Tyler raconte avoir écrit Dream On sur un piano droit Steinway dans la salle de séjour du complexe vacancier Trow-Rico Lodge à Sunapee dans le Massachusetts.

« J’avais 17 ou 18 ans. C’était environ quatre ans avant les débuts d’Aerosmith. C’était juste un petit truc que je jouais et je n’ai jamais pensé que ça pourrait devenir une chanson ou quoi que ce soit. C’est une chanson qui parle de rêver jusqu’à ce que nos rêves se réalisent », a-t-il raconté.

Dream On, qui met en vedette les prouesses vocales de Steven Tyler, est rapidement devenu un incontournable des concerts d’Aerosmith.

Les titres Mama Kin, qui ouvre la deuxième face du format vinyle, et Walkin’ the Dog, dernière pièce de l’album, seront aussi souvent interprétés par le groupe.

Dream On, selon un sondage publié auprès des lecteurs de Rolling Stone, en novembre 2012, est la chanson la plus populaire d’Aerosmith, suivie en septième place par Mama Kin.