SIMARD, Monique



À Montréal, le mercredi 4 janvier 2023 est décédée, à l'âge de 65 ans, Monique Simard, fille de feu Marcelle Cormier et de feu Charles-Édouard Simard et soeur de feu Francine (Normand Beaupré).Elle laisse dans le deuil ses soeurs Lise (Yvon Thivierge), Diane (Marcel Beauregard), son frère Guy (Diane Castonguay), sa filleule Caroline (Maxime Landry), oncles, tantes, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami-e-s.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 14 janvier 2023 à compter de 18h, suivi des funérailles à 20h. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure, en privé, au cimetière Le repos St-François d'Assise.La famille sera reconnaissante de dons commémoratifs à Cancer de l'ovaire Canada.