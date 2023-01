Extrêmes climatiques: le Québec doit se préparer

Le Québec n’est pas prêt à faire face aux extrêmes climatiques. On ne l’était pas il y a 25 ans lors du grand verglas et on ne l’est guère davantage aujourd’hui.

Malgré toutes les connaissances dont on dispose.

Malgré les beaux discours des politiciens.

Malgré le Plan d’adaptation aux changements climatiques d’Hydro-Québec et le travail de ses valeureux employés. Dont le jour de Noël cette année...

Quel est votre plan B ?

Vivre la violence d’une vraie tempête et une panne d’électricité qui dure des jours, voire des semaines comme en 1998, permet de réaliser l’ampleur de notre vulnérabilité.

Voir et entendre des arbres se fracasser, sentir les murs vibrer et le vent s’engouffrer par toutes les fentes de nos maisons, cela donne des frissons. Même aux plus courageux.

Si vous deviez passer les 35 prochains jours sans électricité, que feriez-vous pour vous réchauffer, cuisiner, avoir de l’eau, vous informer, communiquer avec votre famille ou les services d’urgence ?

Il est si facile de prendre notre mode de vie pour acquis et même notre capacité de survie dans des situations extrêmes. Comme si la crise climatique ne concernait que « les autres », en Californie, au Pakistan et partout ailleurs, où des gens en souffrent déjà.

Appel à la lucidité

Même si la réduction des GES demeure prioritaire, il devient de plus en plus improbable que l’humanité parvienne à contenir un réchauffement climatique entre 1,5 °C et 2 °C. Les engagements pris en vertu de l’Accord de Paris mènent plutôt à un réchauffement de 2,7°C, voire pire, considérant les tendances actuelles.

Comme le reste de la planète, le Québec doit se préparer à vivre de plus en plus d’extrêmes climatiques. Canicules, sécheresses, inondations et vents violents en toute saison et sur d’immenses territoires sont à prévoir. Certains lieux ne seront plus habitables.

Les pannes d’électricité deviendront de plus en plus fréquentes. On doit s’attendre à des pénuries d’eau potable, même si on habite un territoire où on croirait nos réserves inépuisables.

Comment devenir plus résilients ?

Pour s’adapter, il faut repenser nos infrastructures énergétiques, mais aussi nos aqueducs et nos routes.

Il est évidemment impératif de rénover et construire nos bâtiments autrement afin qu’ils soient plus écoénergétiques, plus solides et qu’ils nécessitent moins d’eau. Nos codes du bâtiment sont à revoir urgemment.

De l’agriculture à la santé, tous nos systèmes doivent s’adapter.

Faire appel à des circuits courts dans une économie circulaire devrait aller de soi, non seulement pour réduire la taille de notre empreinte écologique, mais simplement pour être en mesure de répondre à nos besoins.

S’inspirant de la nature où rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme, l’économie circulaire permet de réduire le gaspillage d’énergie et de matières premières en réintégrant la matière usagée comme ressources dans le cycle de production.

Dans un monde en grand bouleversement, il nous faudra savoir innover, mais surtout nous solidariser. Comme on a su le faire pendant le grand verglas et la COVID.

Force est de constater que la solidarité est un formidable antidote contre la souffrance. Elle fait du bien à ceux qui donnent autant qu’à ceux qui reçoivent.