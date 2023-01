PROULX, Richard



À Laval, le 18 décembre 2022, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Richard Proulx, époux de Manon Marquis.Il laisse dans le deuil, ses frères Michel (Francine) et Denis (Lucie) ainsi que de nombreux neveux, nièces, son fils Benoit (Karine), ses petits-enfants Leo-Vic, Jam-Joel et Hannah ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs et sa belle-mère Lucile.La famille recevra les condoléances jeudi le 12 janvier 2023 de 17h à 20h, au :