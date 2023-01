SIRIANNI, Lise Demers



À l’Hôtel Dieu de Lévis, le 20 décembre 2022 à l’âge de 76 ans, est décédée Mme Lise Demers, épouse de M. Vincent Sirianni. Elle était la fille de feu M. Marcel Demers et de feu Mme Noëlla Cianflone. Elle demeurait à Sainte-Marie.Elle laisse dans le deuil outre son époux Vincent : ses enfants : Brigitte (Terrence Mackey) et Martine, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, de nombreux ami(e)s, particulièrement les membres de la famille Des Danseurs de Sainte-Marie.La famille vous accueillera au :240 AV. DU COLLÈGESAINTE-MARIE, G6E 3Y4418-387-2000 www.edgarmercier.comle vendredi 13 janvier de 19h à 21h et le samedi 14 janvier de 12h à 14h. Les funérailles auront lieu le samedi 14 janvier 2023 de 14h00 à 15h00, en l’Église de Sainte-Marie, au 60 Notre-Dame Sud, G6E 4B6.Dons suggérés : La Fondation Le Crépuscule ou la Fondation québécoise du cancer.