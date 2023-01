Lamy, Georgette



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Georgette Lamy survenu le mercredi 2 novembre 2022 à Laval à l'âge de 88 ans, fille de feu Blanche Dufresne et de feu Antonio Lamy.Épouse en premières noces de feu Robert Bernard, elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacques Bernard (Dominique Aubé), Jocelyne Bernard et Isabelle Bernard (Charles Chamberland) et ses petits-enfants, Stéfanie Bernard (Jérémy Chartrand), Marc-Olivier Roy, Marilou Bernard, Alexis Bernard, Camille Belzile et Julien Bernard.Précédé de ses frères feu Fernand Pierre Lamy (Denise Berthiaume), feu Yvon Lamy (feu Monique Lavoie), feu Jean Lamy (Denise Meloche), feu André Lamy (Raymonde Paradis), elle laisse également dans le deuil sa soeur Huguette Lamy (Delphis Lallier), ses neveux et nièces de la famille Lamy et Bernard ainsi que de nombreux autres parents et amis.Épouse en secondes noces de feu Guy Martineau, elle laisse dans le deuil sa belle-fille Sylvie et ses belles-soeurs Louise, Claire et Pierrette, parents et amis de la famille Martineau.Arrivée à St-Martin à Laval en 1942, elle y complète ses études primaires lesquelles l'ont menée à entreprendre des études supérieures à l'école normale de Mont-Laurier où elle a gradué en 1953. Avec un diplôme en pédagogie, elle aura une longue et fructueuse carrière en enseignement qui dès 1953 la classe de 2e année des jeunes filles à l'école Notre-Dame-du-Cap à St-Martin de Laval lui est attribuée jusqu'en 1956. Puis de 1956 à 1957, elle se voit confier une classe de 6e année à l'école Marguerite-d'Youville à Montréal et une classe de 5e année de 1957 à 1959. En janvier 1963, elle reprend sa carrière d'enseignante dans une classe de 11e et 10e année commerciale ainsi qu'une 9e année générale jusqu'en 1966 à l'école Ste-Marie-de-la-Croix à St-Maxime à Laval. Elle poursuit sa carrière d'enseignante aux établissements suivants : de 1966 à 1969 formation commerciale à l'école St-Jean à Pont-Viau à Laval, de 1969 à 1970 professeur à l'école Laval Catholic High School, de 1970 à 1973 elle enseigne à l'école Chomedey II à St-Maxime de Laval, de 1973 à 1983 et de 1986 à 1988 elle enseigne la bureautique, la tenue de bureau à l'école Alphonse-Desjardins de Laval, en 1982 elle participe activement au colloque de l'Association des Professeurs de l'Enseignement Commercial (APEC), de 1983 à 1986 elle entre au Ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) à titre de responsable du secteur commerce et secrétariat et de 1988 à 1989 elle enseigne au Centre de compétence 2000 à Laval pour y prendre sa retraite bien méritée en 1989.Georgette avait complété des études universitaires d'où elle obtient en 1980 un baccalauréat en administration des affaires puis une maîtrise en administration publique (1983).En 1988 elle publie son premier livre "" lequel reçois la certification du MEQ comme outil pédagogique d'enseignement dans les écoles du Québec. En 2010, elle publie un second livre "" qui relate l'histoire de sa vie.La famille tient à remercier les membres du personnel de la résidence Les Jardins de Renoir et celui de l'hôpital Cité-de-la-santé de Laval pour leurs attentions, leurs bons soins et la compassion dont ils ont fait preuve.La famille recevra vos marques de sympathie le vendredi 13 janvier 2023 de 17h à 20h30 et le samedi 14 janvier 2023 de 9h30 à 11h au complexe funéraireUne célébration de la vie de Georgette Lamy sera célébrée dans la chapelle du complexe à compter de 11h le samedi 14 janvier 2023.En mémoire de Georgette, un don à la Fondation de la Cité-de-la-santé serait apprécié.