DENIS, Luc¸

À Laval, le 3 décembre 2022, à l'âge de 66 ans, est décédé Luc Denis.Il laisse dans le deuil son fils Maxime (Vanessa), ses petits-enfants Noah et Nathan, ses frères François, Jean-Marc et sa soeur Josée, ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 janvier 2023 de 11h à 16h30, suivra une liturgie de la Parole à 16h30 en la Chapelle du Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 Des Perron, Laval.