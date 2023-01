LIZOTTE, Jeannine (née Forest)



C'est avec une infinie tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Jeannine Forest Lizotte, épouse bien-aimée de feu Jean-Didier Lizotte. Elle s'est éteinte paisiblement le 14 décembre 2022, à l'âge de 91 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles Francine (Daniel) et Ginette (Gilles), ses petites-filles adorées Mélanie, Stéphanie (Steve), Isabelle (Martin), Karine (Jean-Didier), Véronique (Mickael) et Dominique-Audrey (Michel), ses petits amours: ses 14 arrière-petits-enfants, ses soeurs Anita et Lucille, sa belle-soeur Denise, sa belle-soeur Monique, son beau-frère Clément et sa belle-fille Louise (Daniel).La famille vous accueillera pour honorer sa vie au complexe :le samedi 14 janvier 2023 de 13h30 à 16h30. Une cérémonie se tiendra à 16h00 au salon même. Un goûter sera ensuite servi, ainsi qu'un toast en sa mémoire.