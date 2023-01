CLAVETTE, Marie-Diane



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès soudain de notre mère, Marie-Diane Clavette, née le 16 mars 1943. Elle nous a quittés dans la foi, paisiblement, à l'âge de 79 ans, à l'hôpital de Joliette le 13 décembre 2022, entourée de sa famille.Marie-Diane laisse dans le deuil, ses deux filles, Sylvie Paquette (Lise Talbot) et Johanne Paquette; ses petits-enfants, Emmanuel (Danielle), David et Marianne; ses deux arrière-petites-filles, Léonie et Olivia; sa famille et ses très nombreux et précieux amis de cheminement qu'elle aimait profondément.La famille accueillera parents et amis pour un dernier aurevoir, à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.51 RUE MARCEL-LÉPINESAINT-JACQUESwww.residencelegare.comle vendredi 13 janvier 2023 de 18h à 21h et le samedi 14 janvier 2023 de 10h à 14h. Une célébration commémorative aura lieu, samedi le 14 janvier, à 14h au salon funéraire. Aussi en webdiffusion.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Pour honorer la mémoire de Marie-Diane, vos témoignages de sympathie pourraient se traduire par un don à la Société de la recherche sur le cancer. Des enveloppes seront aussi disponibles sur place.