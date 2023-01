La carrière de Lulu Hughes en cinq photos souvenirs

Soliste et choriste

Photo d’archives

Mars 1991, la jeune femme de Saint-Marc-sur-Richelieu, âgée de 23 ans, se révélait au grand public en participant régulièrement à l’émission de Normand Brathwaite, Beau et chaud. L’année précédente, elle avait fait la première partie de Marjo et travaillé comme choriste, notamment à la tournée canadienne de la formation To Many Cooks.

Premier solo

Photo d’archives

1992. Lulu qui avait chanté dans les bars de la province avec la formation Soul What, qui prêtait aussi sa voix comme choriste à plusieurs artistes, préparait désormais un gros spectacle solo R&B endiablé : « J’aime ça quand ça fesse dans la mitt, à la Janis Joplin », disait-elle en entrevue.

Le tour du monde

Photo d’archives

En 1999, Lulu était choisie pour incarner la Marie-Jeanne du spectacle musical de Luc Plamondon, Starmania. Quelques années auparavant, lors d’une entrevue après une longue pause du métier, elle se disait « une Lulu Hughes revue, corrigée et améliorée ». « Moi, je veux faire le tour du monde, ajoutait-elle, je veux toucher le plus de gens possible... »

La tornade blonde

Photo d’archives

Il y a vingt ans, à l’automne 2002, la fougueuse chanteuse sortait son premier album et effectuait sa rentrée solo au Spectrum de Montréal. Après des années passées dans l’ombre des artistes pour lesquels elle chantait comme choriste, tels Dan Bigras, Roch Voisine et Barry White, elle occupait enfin le devant de la scène.

Aussi actrice

Photo d’archives

Mai 2006, Lulu lançait son second album, Crazy Mama, et elle performait aux folles soirées des Porn Flakes. Cette année-là, elle jouait avec brio son premier rôle au cinéma, celui de Sandra, une fille de la rue, dans La rage de l’ange, le film de son complice et ami de longue date, Dan Bigras.

►Après 12 ans d’absence sur disque et après avoir combattu un troisième cancer en 2020, Lulu Hughes a récemment lancé son quatrième album, Build Near The Water, son opus le plus personnel, notamment avec la pièce Who’s Gonna Love Me, dédiée à sa mère décédée. L’album regroupe des chansons originales et une reprise de la chanson des Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart. Pour cet album, l’autrice-compositrice s’est entourée de complices chevronnés, notamment son frère Rick Hughes. Disponible sur : luluhughes.ca.

►La chanteuse compte bientôt présenter des spectacles regroupant ses nouvelles pièces, ses chansons précédentes et des reprises. Voir son site et sa page Facebook.

►Lulu, de son vrai nom Louise Hughes, est mère d’une fille de 12 ans, Mélodie Victoria. Elle est porte-parole pour la Ride de Filles (à moto) depuis 2018 qui permet d’amasser des fonds pour la Fondation du cancer du sein du Québec