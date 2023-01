La saison des prix: les luttes serrées des Golden Globes

La cérémonie la plus courue de Hollywood revient après une année de hiatus. Et si l’on ne sait pas encore si la soirée sera aussi irrévérencieuse qu’avant, on n’a aucun doute quant à la férocité des luttes dans les catégories réservées au jeu des acteurs. Examen...

Après une année d’absence pour cause de scandale, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) s’est refait une beauté... et une réputation. De plus, le 80e gala des Golden Globes se tiendra le mardi 10 janvier au soir, dans un souci de ne pas faire d’ombre aux événements sportifs du dimanche. Et enfin, le processus de choix des membres est désormais transparent et multiethnique. NBC a donc accepté de diffuser à nouveau la cérémonie animée cette année par Jerrod Carmichael. Eddie Murphy recevra le prix Cecil B. DeMille et Ryan Murphy se verra remettre le prix Carol Burnett.

Les actrices

Dans la catégorie de la meilleure actrice dans un drame, Cate Blanchett pour «Tár» et Michelle Williams pour «Les Fabelmans» sont les deux favorites, laissant loin derrière Viola Davis («La femme roi»), Ana de Armas («Blonde») et Olivia Colman («L'Empire de la lumière»). En effet, avec son portrait d’une femme cheffe d’orchestre dont la vie est détruite en raison de ses actions répréhensibles, l’Australienne a toutes les chances de réitérer son exploit de «Jasmine French», sorti en 2013 et pour lequel elle avait remporté le Golden Globe, le SAG, le BAFTA et l’Oscar. Mais sa rivale demeure Michelle Williams, qui incarne une version fictionnalisée de la mère de Steven Spielberg dans «Les Fabelman». Elle a déjà gagné deux Golden Globes, le premier en cinéma pour «Une semaine avec Marilyn» (2012) et le plus récent pour la mini série «Fosse/Verdon» diffusée en 2019.

Du côté de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale, Michelle Yeoh a une immense longueur d’avance pour sa prestation dans l’excellent «Tout, partout, tout à la fois» et les membres de la HFPA sont particulièrement attentifs à ne pas négliger l’attribution de prix à des membres de minorités visibles. Mais dans «Babylone» de Damien Chazelle sur le Hollywood de l’âge d’or et ses excès, Margot Robbie est une concurrente de taille, d’autant qu’elle n’a jamais remporté de Golden Globe malgré quatre nominations. Et, en cette année de recherche de respectabilité de la part de la HFPA, Emma Thompson a une mince chance de remporter la statuette pour son interprétation d’une veuve faisant appel aux services d’un prostitué dans l’excellent «Good Luck to You, Leo Grande». Malheureusement, devant ces concurrentes, Lesley Manville dans «Une robe pour Mrs. Harris» et Anya Taylor-Joy dans «Le menu» repartiront bredouilles.

Les acteurs

Les cinq nommés dans la catégorie du meilleur acteur dans un drame ont tous livré des prestations mémorables. Austin Butler est éblouissant dans le «Elvis» de Baz Luhrmann et mérite amplement de voir son interprétation récompensée. Brendan Fraser dans «La baleine» de Darren Aronofsky est le favori de cette catégorie, mais les membres de la HPFA seront peut-être tentés de ne pas le faire gagner, l’acteur ayant déclaré qu’il boycotterait la cérémonie puisqu’il a accusé l’ancien directeur de l’Association d’agression sexuelle. Bill Nighy dans «Living», Hugh Jackman dans «Le fils» et Jeremy Pope dans «The Inspection» ne monteront probablement pas sur la scène du Beverly Hilton pour recevoir une statuette.

Pour les acteurs nommés pour une comédie ou une comédie musicale, Colin Farrell est en tête des favoris pour «Les Banshees d’Inisherin». Cette comédie atypique lui fait endosser le rôle d’un homme simple, au cœur d’or, rejeté sans raison par son meilleur ami. Daniel Craig, en détective improbable dans «Glass Onion: Une histoire à couteaux tirés», pourrait se voir attribuer la statuette puisqu’il ne l’avait pas remporté pour le premier volet de cet amusant film policier. Adam Driver, parfait dans le «Bruit de fond» de Noah Baumbach pourrait également surprendre, tandis que Diego Calva pour «Babylone» et Ralph Fiennes pour «Le menu» devront se contenter des applaudissements.

Dans les courses à la statuette du meilleur film, tous les paris sont ouverts et il est impossible de prédire un gagnant, les membres de la HPFA s’étant assuré, cette année, de ratisser le plus large possible.

Meilleur film - Drame

«Avatar: la voie de l’eau»

«Elvis»

«Les Fabelman»

«Tár»

«Top Gun: Maverick»

Meilleur film – Comédie ou comédie musicale

«Babylone»

«Les Banshees d’Inisherin»

«Tout, partout, tout à la fois»

«Glass Onion: Une histoire à couteaux tirés»

«Sans filtre»

Ils ont été snobés

Quelques «oublis» dans les nominations aux Golden Globes interpellent...

Probablement afin de ne faire aucune vague, la HPFA n’a pas tenu compte de «Ne t'inquiète pas chérie» d’Olivia Wilde avec Florence Pugh et Harry Styles en raison des potins sans fondement relayés par les tabloïds au moment de la sortie du long métrage. C’est probablement le même excès de prudence qui a empêché la nomination de Will Smith pour son rôle d’un esclave en fuite dans «Emancipation».

L’absence de «Billet pour le paradis», comédie romantique paresseuse avec Julia Roberts et George Clooney est surprenante, la HPFA étant pourtant connue pour ses nominations à l’emporte-pièce sans considération de qualité comme celles pour «Le touriste» (2010) avec Johnny Depp et Angelina Jolie. Et on ne peut que s’étonner de l’absence de femmes dans la catégorie de la réalisation, Gina Prince-Bythewood («La femme roi») Sarah Polley («Women Talking») et Maria Schrader («Elle a dit») n’ayant pas été nommées.

Aucune mention de Tom Cruise dans la catégorie du meilleur acteur malgré l’inclusion de «Top Gun: Maverick» dans celle du meilleur film? C’est vraisemblablement parce que l’acteur, connu pour son franc-parler, a renvoyé ses statuettes au moment du scandale.

