Le bon monde

Je suis allé au CHUM, cette semaine. Prise de sang et le toujours très sympathique test de la prostate. Je sais, pas de détail, mais tout est beau. Enfin, tout est bien, devrais-je écrire.

Mais j’ai accroché sur les bénévoles, ces messieurs, ces madames, ces formidables qui partent de chez eux et qui s’en viennent offrir gracieusement, gentiment, aimablement et, surtout, bénévolement leurs services, leur dévouement à vous, à moi, à des inconnus.

Des retraités qui pourraient très bien vaquer à autre chose et se balancer éperdument des autres. Non, ils sont là avec tout leur cœur à l’écoute, empathiques, serviables, même s’ils sont exposés à des risques de contagion. Ils sont là pour vous offrir de l’eau, du café, du jus.

Ils sont heureux lorsque vous leur demandez une direction et ils seront encore plus contents s’ils vous refilent un truc pour déjouer le système.

DITES-LEUR

Ils s’amènent à l’hôpital avec leur bonté, leur bienveillance et une douceur humaine qu’il faut souligner, que l’on doit remercier.

Bénévoles d’amour, vous êtes des gens merveilleux d’une beauté indescriptible. Votre petit sourire et votre réconfort auprès de personnes souvent angoissées dans les dédales du système de santé sont un cadeau plus fort que de la charité, plus touchant que de la compassion.

Vous qui allez à l’hôpital. Où qu’ils soient, n’ayez pas peur de les saluer, de leur dire merci. Non seulement ne sont-ils pas payés, mais, en plus, on les oublie et ils reviennent. Ça, c’est du bon monde ! Merci.

DANS LE NET