Le journalisme à l’honneur en 5 titres

Il existe toutes sortes de façons d’informer la population. De renseigner les gens tout en les divertissant. Et quand la fiction s’en mêle, ça peut créer de fichues bonnes histoires... Sélectionnées par les plateformes numériques, voici des productions ciné et télé qui mettent le journalisme à l’honneur.

Salle de nouvelles (v.o.a. The Newsroom)

Photo fournie par HBO

Du journalisme priorisant l’information et non le spectacle : voilà le chemin drastique qu’est forcé d’emprunter un présentateur télé (joué par Jeff Daniels) et toute l’équipe de la chaîne américaine ACN avec l’arrivée d’une nouvelle productrice (campée par Emily Mortimer).--- Les cotes d’écoute à la baisse ne leur laissent pas le choix. Inspiré par les chaînes d’info en continu, le créateur Aaron Sorkin dépeint sa vision des médias d’information et des journaux télévisés.

Diffusée sur Prime, Crave et Apple TV.

Sur ma peau (v.o.a. Sharp Objects)

Photo fournie par HBO

Après le succès de Petits secrets, grands mensonges, le regretté Jean-Marc Vallée a poursuivi sur sa lancée en réalisant une ultime série réussie, s’intéressant cette fois à une journaliste aux affaires criminelles qui retourne dans sa ville natale du Missouri pour enquêter sur le meurtre de deux jeunes filles. Sur place, présent et passé s’entrechoquent. Portée par Amy Adams dans le rôle principal et Patricia Clarkson sous les traits de sa mère, cette production en huit épisodes a reçu huit nominations aux prix Emmy en 2019.

Diffusé sur Crave.

Spotlight : édition spéciale (v.o.a. Spotlight)

Photo fournie par Open Road Films

Gagnant de l’Oscar du meilleur film en 2016, ce drame braque ses projecteurs sur l’équipe d’enquête du Boston Globe qui a frappé un grand coup en exposant des actes de pédophilie commis par des prêtres protégés par l’Église catholique. Sur des reporters qui ont relayé une information nécessaire à la population. Également primé pour la qualité de son scénario, ce long métrage racontant une histoire vraie jouit d’une solide distribution notamment composée de Mark Ruffalo, Michael Keaton et Rachel McAdams.

Offert sur Prime.

Presque célèbre (v.o.a. Almost Famous)

Photo fournie par Paramount

Quel fan de rock ne voudrait pas avoir l’incroyable chance de partir en tournée avec un groupe populaire ? C’est l’occasion en or qui s’offre au jeune William Miller quand le prestigieux magazine Rolling Stone l’envoie couvrir la tournée de la formation Stillwater. Évidemment, il en verra de toutes les couleurs. Cette comédie dramatique a beau assumer pleinement ses éléments de fiction, cela n’altère en rien le plaisir de mener, le temps de deux heures, une vie à laquelle peu d’artistes ont accès. Le fantasme proposé par ce film de Cameron Crowe est fort.

Proposé par Paramount+.

La journaliste (v.a. The Journalist)

Photo fournie par Netflix

Une journaliste peut-elle vraiment changer quelque chose ? La correspondante Anna Matsuda y croit dur comme fer. Alors qu’elle sent les effluves de la corruption au sein du gouvernement japonais, elle veut à tout prix que la vérité soit imprimée noir sur blanc... même si le danger la guette toujours. Après la littérature et le cinéma, la télé s’inspire d’une affaire de trafic d’influence impliquant l’ancien premier ministre japonais, Shinzo Abe, et son épouse, remontant à 2017. Les sous-titres en français de cette minisérie haletante en six épisodes ne devraient pas éteindre toute curiosité.