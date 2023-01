Les 5 travaux de Legault en 2023

François Legault a remporté une victoire éclatante avec 90 députés élus l’automne dernier. De nombreux défis attendent l’équipe caquiste alors que bien des pans de la société québécoise se retrouvent en mauvaise posture.

Survol d’une année déterminante :

La refondation en santé... une brique à la fois

Photo Adobe Stock

Tout juste avant Noël, le ministre Christian Dubé a annoncé une intention de déposer un projet de loi visant à encadrer et serrer la vis aux agences de placement privées. Le pilote de la Santé a de bonnes intentions et jouit de la faveur des Québécois, mais il doit montrer qu’il peut renverser la tendance. Il faut absolument réduire le temps supplémentaire obligatoire des infirmières, qui rend le réseau public bien peu attrayant. Des améliorations doivent être apportées aussi aux guichets d’accès aux soins de première ligne. L’autre mission importante en santé : commencer à rattraper les chirurgies reportées en raison de la pandémie.

Des solutions en éducation

Photo Adobe Stock

Lors de son discours inaugural en novembre dernier, le premier ministre a asséné à nouveau que « la priorité des priorités, ça reste l’éducation, le plus grand levier d’épanouissement personnel et collectif ». Mais le nouveau titulaire, Bernard Drainville, n’a pas encore énoncé ses pistes d’action. Il y a de quoi être inquiet. La vérificatrice générale du Québec a révélé que le ministère de l’Éducation ne possède pas de portrait clair des retards pédagogiques encourus pendant deux ans de Covid. Et les taux de décrochage n’ont pas été mis à jour depuis. Les enseignants ont profité d’une hausse de salaire importante, comme la CAQ s’y était engagée. Il faut maintenant leur donner plus de ressources pour éviter les classes surchargées d’élèves à besoins particuliers.

Pénurie de personnel en justice

Photo Adobe Stock

Le ministre de la Justice a apporté des améliorations au système, notamment en créant des tribunaux spécialisés en matière de crimes sexuels et de violence conjugale, et en bonifiant le régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels.

Ce doit être frustrant pour Simon Jolin-Barrette de se retrouver avec une crise sur les bras parce que les juges de la Cour du Québec ont décidé de siéger une journée sur deux.

Il y avait déjà un manque de personnel grave. Mais en plus de dénicher des greffiers et des constables pour assurer la tenue des procès, le ministre doit trouver une solution à son bras de fer avec la juge en chef Rondeau.

Langue et immigration

Lui seul sait pourquoi, François Legault a décidé de ranger son ton de confrontation à l’égard du gouvernement fédéral, après avoir pourtant fait de la récupération de pouvoirs en immigration une question de « survie pour la nation ». Et ce, même si Justin Trudeau rêve ouvertement d’un Canada de 100 millions d’habitants, dans lequel le Québec accueillerait 112 000 immigrants par année.

Dans le plan Trudeau, les Québécois francophones se retrouveront noyés. Le chef caquiste le sait. Il lui faudra établir une stratégie robuste et ériger des remparts pour le Québec. Puis, il l’a reconnu lui-même, la loi 96 qui a modernisé la charte de la langue française n’est pas suffisante. Le gouvernement Legault doit donc présenter de nouvelles initiatives pour mousser la langue.

Des réponses pour le 3e lien

Illustration courtoisie

Le projet de tunnel Québec-Lévis est devenu un boulet national pour François Legault en campagne électorale, parce qu’il avait bien peu de réponses à fournir. Ce sera donc l’année de la divulgation d’une étude de besoins, qui doit tenir compte de la nouvelle réalité du télétravail. Il faudra aussi un jour ou l’autre que le gouvernement révèle les résultats de forages menés depuis deux ans. L’initiative coûte des milliards, elle n’a pas bonne presse et compte son lot de détracteurs à Québec, mais elle est souhaitée par une majorité de citoyens de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Au gouvernement de montrer que ce n’est pas de la frime.