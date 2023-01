Les 8 plus belles plages du Sud-Est de la Floride

Les jours se terminent de plus en plus tôt et la nuit tombe trop rapidement. Vous êtes en déficit de luminosité, de journées ensoleillées et de chaleur. Votre moral avoisi-nera bientôt le zéro absolu. Que faire ? C’est simple. Programmez-vous une escapade en Floride. Venez découvrir ses magnifiques plages qui sont les plus belles des États-Unis et qui n’ont rien à envier à celles des destinations telles Cuba, la République dominicaine ou le Mexique. Voici huit plages à découvrir entre Miami et Jupiter Island, dans le sud-est de la Floride.

South Beach

Photo fournie par Marie Poupart

On ne peut pas séjourner en Floride, sans faire un saut à South Beach, ce lieu vibrant où règne une grande tolé-rance. Avec ses tours à sauve-teurs originales et colorées, elle est l’une des plages les plus insta-grammables de toute la Floride. Sa faune éclectique, entre ses sportifs hyper musclés et ses sirènes en bikini, constitue un véritable spectacle en soi. Après une journée à la plage, c’est le temps d’admirer les immeubles de style Art déco de la Collins Avenue, ou encore de magasiner sur la Lincoln Avenue. C’est aussi ici que se trouvent les plus beaux hôtels de Miami. Pourquoi ne pas en profiter pour aller prendre un verre dans l’un de leurs bars et admirer leur impressionnant hall d’entrée ou leurs jardins tropicaux ? Et puis, pour fureter dans les environs, une petite balade en City Bike, un peu comme les Bixi, vous permettra de faire de belles découvertes.

North Miami Beach

Photo fournie par Marie Poupart

La plage de North Miami Beach est beaucoup plus calme que sa voisine South Beach. Ici, les familles aiment se retrouver pour faire des châteaux de sable et pratiquer des sports nautiques. Sur place, empruntez la piste cyclable parfaitement aménagée qui vous mènera vers la pointe la plus au sud de Miami Beach, South Point Park, d’où l’on peut voir d’impressionnants bateaux de croisière et des couchers de soleil à couper le souffle. Cette balade à vélo d’environ 14 km est un vrai plaisir pour les yeux.

Lake Worth Beach

Photo fournie par Marie Poupart

Lake Worth Beach est reconnue pour l’éclat de sa mer bleu azur. Elle attire les surfeurs, mais aussi les pêcheurs en raison de son long quai. D’ailleurs, sur celui-ci se dresse le célèbre Benny’s on the Beach, un endroit idéal pour siroter un bon cocktail tropical ou déguster un succulent lobster roll. La plage de Lantana, à quelques minutes, vaut aussi le détour, et son restaurant le Duck Deck Cafe tenu par des Québécois d’origine grecque offre de bons plats à prix très raisonnables.

Jupiter Beach

Photo fournie par Marie Poupart

À une trentaine de minutes de West Palm Beach se trouve la plage de Jupiter Beach longue de 4 km. Ici, tout est plus sauvage, il n’y a pas d’immeubles en hauteur ni de magasins de souvenirs. Par bon vent, la plage attire les kite-surfeurs, et on peut aussi y venir avec son chien (entrées nos 26 à 57). Si vous êtes dans les environs, profitez-en pour visiter Le Loggerhead Marine Center à Juno Beach, un centre de réhabilitation des tortues, et faites l’ascension du phare Jupiter, la vue est époustouflante.

Haulover Beach

Photo fournie par Marie Poupart

Haulover Beach est réputée pour la qualité de son eau translucide, parfaite pour la baignade. La plage attire les familles avec ses nombreuses installations de BBQ et ses tables à pique-nique. Elle est également populaire auprès des nudistes puisqu’une petite partie leur est réservée. Pour voir des yachts plus impressionnants les uns que les autres, rendez-vous à l’extrémité nord au Haulover Inlet and Beach Park, là où il y a un passage pour les bateaux.

De l’autre côté de la rue se trouve une marina d’où partent de nombreux bateaux pour des excursions de pêche en haute mer. Autre grand avantage, le stationnement est à 5 $ la journée en semaine et 7 $ le week-end ! Une véritable aubaine en Floride !

Delray Beach

Photo fournie par Marie Poupart

Delray Beach est de bon goût avec sa végétation omniprésente. Elle n’a rien d’une plage commerciale typique à l’américaine. C’est le lieu idéal pour relaxer les pieds dans le sable, pratiquer le body surfing ou alors jouer au volleyball.

Pas très loin se trouve le vibrant petit centre-ville de Delray Beach agréable à visiter à pied. Sa rue principale, Atlantic Avenue, regorge de belles boutiques, de bons restaurants, de galeries d’art et de petits bars sympathiques.

En 2021, le Delray Market y a ouvert ses portes, il y a plein de petits comptoirs alimentaires offrant de la cuisine variée allant des plats indiens au BBQ, en passant par les fruits de mer, sans oublier bien sûr, la bouffe végétarienne.

Sunny Isles Beach

Photo fournie par Marie Poupart

Sunny Isles Beach, à une demi-heure de Miami Beach, est bien connue des Québécois. À une certaine époque, sur Collins Avenue, de nombreux petits hôtels appartenant à des Québécois accueillaient les touristes. Aujourd’hui, ils ont été remplacés par d’immenses tours (dont certaines peuvent atteindre près de 60 étages), impressionnantes et très design. La plage de Sunny Isles est surtout appréciée pour la couleur de son eau émeraude et sa grande propreté. La petite station balnéaire attire les touristes du monde entier, et plusieurs richissimes Russes s’y sont établis.

Palm Beach

Photo fournie par Marie Poupart

Palm Beach, une petite ville coquette aux magnifiques demeures est le refuge préféré des gens riches et célèbres. On y vient pour profiter de la plage municipale, mais aussi pour faire du lèche-vitrine puisque la célèbre Worth Avenue est à quelques pas. Ne manquez pas de faire une balade à vélo le long de la A1A pour admirer les résidences cossues, sans manquer bien sûr Mar-A-Lago, la résidence de Donald Trump.