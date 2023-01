On dit souvent que la télé québécoise manque d’imagination, qu’elle est trop ancrée dans le réel et qu’on a parfois l’impression que la plupart des séries sont écrites par des travailleurs sociaux.

Où est la fantaisie ? Le merveilleux ? Le rêve ?

Afin de combler ce vide, je propose la première série de superhéros 100 % québécoise : Les aventures de Super Fitzgibbon !

UN ANGE DESCENDU DU CIEL

L’histoire commence en 2018.

Afin de remettre le Québec sur la voie du succès, et lui permettre de fouler à nouveau les verts pâturages de la prospérité, le futur premier ministre François Legault est à la recherche d’un homme fort, capable d’affronter les pires tempêtes économiques.

« L’Histoire du Québec est remplie de personnages plus grands que nature, soupire le PM lors d’un pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Louis Cyr ! Le Grand Antonio ! Alexis le trotteur ! Joe Montferrand ! Little Beaver et Sky Low Low ! Sans oublier les Poudrés d’Hollywood !

« Bonne sainte Anne, le Québec a besoin de vous ! Envoyez-nous un autre ange protecteur ! »

Or, deux jours plus tard, qui se pointe au bureau du chef de la CAQ, entouré d’un halo de lumière ?

Super Fitzgibbon !

Le Thor de l’économie !

« Mais... Mais c’est le troisième secret de Fatima ! » de s’écrier François Legault avant de tomber à genoux.

L’HOMME AUX SUPER POUVOIRS

La capacité de Justin Trudeau de résister aux blâmes du Commissaire à l’éthique du gouvernement fédéral vous impressionne ?

Pfffft ! Face aux tirs groupés qu’a encaissés Super Fitzgibbon, c’est de la petite bière !

En effet, notre homme fort de l’Économie en est à sa sixième enquête à l’éthique, et il n’a toujours pas flanché !

Mieux : il en redemande !

« C’est ma sixième, et il y en aura d’autres ! » s’est-il écrié, tout fier, le 9 décembre dernier.

« Wow ! Le Québec est chanceux d’avoir un homme aussi compétent que Pierre Fitzgibbon », s’est exclamé François Legault, des étoiles dans les yeux.

Non seulement les règles d’éthique ne s’appliquent pas à Super Fitzgibbon, mais le géant Beaupré de l’Économie québécoise est tellement fort, il a atteint un tel niveau de compétence qu’il n’a pas besoin d’aller en appel d’offres pour offrir de généreux contrats !

Depuis 2018, ce sont plus de 17 milliards de dollars de contrats que Super Fitzgibbon a octroyés de main à main !

Que voulez-vous, c’est ça être un superhéros ! Les règles qui régissent les comportements des simples mortels ne s’appliquent pas à nous !

Vous croyez que Poséidon a besoin de remplir un formulaire pour déclencher un raz-de-marée ?

TOURNER AUTOUR DU SOLEIL

Dire qu’il y a des journalistes qui critiquent certaines de ses décisions !

Comme si des Terriens pouvaient tutoyer les habitants de l’Olympe !

Ne mélangeons pas la Terre et le Ciel !

Les chroniqueurs ne savent-ils pas que l’Économie est au-dessus de tout ?

Que c’est la force qui tient l’Univers ensemble ?

Que c’est le Soleil autour duquel tournent toutes les autres sphères d’activités ? L’immigration ? L’éducation ? La langue ? L’environnement ?

Et même la santé ?

C’est ce que je vais faire avec ma série.

Redonner aux Québécois le goût de l’émerveillement. De la magie.

Les réconcilier avec le sacré.

Par le biais des formidables aventures de Super Fitzgibbon !

Houellebecq dérape

Photo AFP

Lors d’un entretien accordé au philosophe Michel Onfray, l’écrivain Michel Houellebecq a affirmé que les Français en avaient ras le bol de se faire voler et agresser « par les musulmans ».

Quand l’auteur de Soumission attaque les islamistes, je l’appuie.

Il faut se montrer intraitables envers les islamo-fascistes et leurs alliés.

Mais lorsqu’il laisse sous-entendre que tous les musulmans sont des voleurs, désolé, mais là, je décroche...

C’est aussi con que dire : « Tous les hommes sont toxiques », « Tous les Blancs sont racistes » ou « Tous les catholiques sont des pédophiles ».

Des ballons contre les balles ?

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Comme plusieurs Montréalais, j’ai accueilli la nomination de Fady Dagher au poste de chef du SPVM avec une certaine appréhension.

L’ex-chef de la police de Longueuil était en effet reconnu comme un grand défenseur de la police communautaire. Or, c’est bien beau, jouer au ballon avec les jeunes dans les parcs, mais la situation à Montréal exige un remède plus drastique.

Or, cette semaine, monsieur Dagher a dit qu’il allait serrer la vis et qu’il n’hésiterait pas à utiliser la répression pour réduire les fusillades. Bonne nouvelle !

Quant aux frasques de sa fille, que voulez-vous, tout comme les enfants ne sont pas responsables des bêtises commises par leurs parents, les parents ne sont pas responsables des bêtises commises par leurs enfants...

Bonne nouvelle pour les Pantinoises !

En France, le maire de la petite ville de Pantin a décidé (sans faire approuver sa décision par le conseil municipal) de féminiser le nom de sa municipalité pendant un an.

Pour lui, c’est la preuve que son administration prend l’égalité homme-femme au sérieux.

Les habitantes de cette bourgade qui sont victimes de violence conjugale sont aux anges ! Enfin, elles vont se faire battre non pas à Pantin, mais à Pantine !

Fantastique, non ?

Tant qu’à faire, pourquoi ne pas dire « une coup de poing » au lieu de « un coup de poing » ? Me semble que ça ferait moins mal...