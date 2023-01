«Les crinqués»: un documentaire sur le dépassement de soi

Pour sa toute première expérience en documentaire, Dominic Arpin s’intéresse aux sports d’endurance – qu’on peut aussi qualifier d’extrême –, mais surtout aux humains qui les pratiquent.

C’est en formation réduite que l’équipe de tournage composée du réalisateur Jérôme Pinette, du directeur photo Martin Boufard et de Dominic Arprin lui-même s’est promenée aux quatre coins du globe pour tourner la série «Les crinqués», qui débarque sur Évasion ces jours-ci.

Les gars se sont notamment rendus aux États-Unis pour suivre le cycliste Sébastien Sasseville dans sa traversée du pays pour la Race Across America, puis en Thaïlande pour accompagner Bruno Blanchet, un mordu de la course à pied. Elle a aussi suivi la plongeuse de haut vol Lysanne Richard dans la préparation d’un de ses plongeons les plus difficiles de sa carrière, alors qu’elle se remet tout juste d’une blessure, et Charlotte Levasseur-Paquin, une coureuse de la Gaspésie, sur le GR A1 – probablement la course la plus difficile au Québec – en autonomie.

À la fois belle et captivante, la série se déploie dans un esthétisme très soigné au travers duquel les paysages de carte postale s’illuminent. Le spectateur devient, par le fait même, le témoin direct de la préparation de ces super athlètes – des gens tout à fait normaux, qui n’ont rien de surhumain, mais qui se sont donné les moyens de leurs ambitions. «On voulait faire une belle émission, quelque chose qui est à la fois beau pour les yeux, mais aussi qui nourrit un peu l’âme et qui permet de comprendre ce qui se cache derrière l’humain», a souligné l’animateur en entrevue avec l’Agence QMI alors qu’il se remettait d’un virus.

L’équipe de tournage n’a d’ailleurs pas craint de se mobiliser pour capturer le plan parfait, allant même jusqu’à faire 25 km à la course dans des sentiers abrupts avec tout leur attirail sur le dos.

Toute une frousse au Mexique

Le documentaire s'amorce dans l’État du Chihuahua, au Mexique, où l’équipe des «Crinqués» a suivi Isabelle Bernier et le couple Joan Roch et Anne Genest pour l’Ultra Run Raramuri, une course de 190 km à travers des canyons de 10 000 mètres de dénivelé.

PHOTO COURTOISIE Québecor Contenu

L’expédition se déroule dans un désert aride où certains des sentiers sont sur le territoire des cartels de drogue. Levée aux aurores pour tourner quelques prises au soleil levant, l’équipe de tournage a eu toute une frousse lorsqu’elle s’est fait appréhender par l’armée mexicaine qui s’est mise à ses trousses en hélicoptère.

«Il y a eu un attentat la veille sur un membre du gouvernement et l’armée était sur les dents. Un hélico, un Griffon, est passé au-dessus de nous, puis il est revenu et a commencé à tourner au tour de nous. Finalement, il s’est posé dans le "parking" où on était stationnés et on a dû avancer lentement vers eux avec les mains sur la tête – les militaires étaient armés de mitraillettes. On est allés chercher notre interprète, parce que personne ne parlait vraiment bien espagnol et il leur a expliqué qu’on était là pour un tournage», a expliqué Dominic Arpin.

«Je peux te dire qu’on a vraiment eu la chienne cette journée-là. C’était notre premier segment de tournage et je m’imaginais finir en prison au Mexique. Ç’a été le moment le plus stressant de la série», a-t-il avoué.

Dominic Arpin, qui pilote l’émission «Vlog» à TVA, rêvait depuis longtemps de faire un documentaire. «Je me disais tout le temps que je n’étais pas prêt, que je n’avais pas le bon sujet, mais là les astres étaient alignés et c’est un sujet que je maîtrise quand même assez bien. Ce sont aussi des athlètes que je suis depuis longtemps et je m’intéresse aussi beaucoup à cette question-là», a indiqué l’animateur, qui a déjà une liste de noms en tête pour un éventuel second volet à cette série.

L’émission «Les crinqués» est diffusée sur Évasion les jeudis, à 20 h.