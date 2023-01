McCarthy et le vide moral

Les douleurs d’enfantement d’un président républicain de la Chambre des représentants ont généré des références plus tragiques les unes que les autres, du genre : rien de semblable depuis la Guerre de Sécession !

Effectivement, il faut reculer au 36e Congrès, celui de 1859-1861, pour trouver une élection de président à la Chambre plus longue encore. D’ailleurs, parmi les enseignements à tirer du présent fouillis au Congrès, il y a la réponse à ceux et celles qui se demandent – à voir les tensions politiques qui déchirent les États-Unis – si nos voisins se dirigent vers une nouvelle guerre civile : la chicane, n’oubliez pas, c’est chez les républicains qu’elle est pognée.

Kevin McCarthy ne mérite aucune sympathie. Depuis sa première élection il y a 16 ans, il s’est fait connaître comme un politicien de tapes dans le dos, un homme sans principes, prêt à tout, à toutes les bassesses pour accéder à la présidence de la Chambre.

À genoux devant l’autre

Il s’agit simplement de se rappeler sa réaction à l’assaut contre le Capitole, le 6 janvier 2021. Il a d’abord affirmé, une semaine après les incidents, que « le président [Trump] porte la responsabilité de l’attaque contre le Congrès par des émeutiers. Il aurait dû immédiatement dénoncer la foule quand il a vu ce qui se passait. »

Deux semaines plus tard, il allait ramper devant Trump à Mar-a-Lago, sollicitant sa bénédiction pour continuer de mener les républicains en Chambre. Aujourd’hui, pas même l’ancien président n’est parvenu à modérer la répulsion de la vingtaine d’élus républicains à son égard, des élus que Trump a pourtant soutenus lors du dernier scrutin.

Kevin McCarthy avait déjà dilapidé sa vertu dans la quête du poste de président de la Chambre ; il a cédé cette semaine jusqu’à son dernier fragment d’autorité, permettant qu’un seul élu puisse demander un vote de destitution. Rien de bon à en escompter, ces élus ne se comportant que comme des chiens dans un jeu de quilles, semant le désordre pour le désordre.

Ils se prétendent anti-establishment et promoteurs d’un ordre nouveau, mais ne perpétuent que le chaos.

Le « king » du chaos

Ce qui me ramène à Trump. Un immense chaos, c’est ce qu’a engendré sa présidence. Hors de la Maison-Blanche, il a, une nouvelle fois, prouvé son insignifiance. Les rebelles républicains, qui jurent pourtant par lui, n’ont prêté aucune attention au message qu’il leur a transmis mercredi matin : ils ont continué à solidairement voter contre McCarthy.

Ce message, il faut dire, appelait à être tourné au ridicule, même par ses partisans les plus fanatiques. « RÉPUBLICAINS », écrivait-il, majuscules à l’appui, « NE TRANSFORMEZ PAS UN GRAND TRIOMPHE EN UNE DÉFAITE GÉANTE ET EMBARRASSANTE. IL EST TEMPS DE CÉLÉBRER, VOUS LE MÉRITEZ. Kevin McCarthy fera du bon travail, et peut-être même un EXCELLENT TRAVAIL ».

« Un grand triomphe... » quand ils ont perdu le Sénat et gagné à peine une poignée de sièges en Chambre ? « Peut-être même un EXCELLENT travail... » C’est ce que sont devenus les républicains depuis quelques années : un parti de « presque » et d’« à peu près ».

Que ce sera intéressant de les voir quasi gouverner au cours des deux prochaines années !

Le président de la chambre des représentants

Deuxième dans la ligne de succession à la présidence, après le vice-président.

Depuis 1789, la Chambre des représentants s’est choisi 127 fois un président, le « Speaker of the House ».

Seulement 14 fois a-t-il fallu plusieurs tours de vote pour l’élire ; 13 de ces 14 fois avant la Guerre de Sécession.

Difficultés à élire un « speaker of the House »

118 e Congrès (2023-2025) ???

Congrès (2023-2025) ??? 68e Congrès (1923-1925) 9 tours

AVANT LA GUERRE DE SÉCESSION DE 1861-1865

36 e Congrès (1859-1861) 44 tours

Congrès (1859-1861) 44 tours 34 e Congrès (1855-1857) 133 tours

Congrès (1855-1857) 133 tours 31e Congrès (1849-1851) 63 tours

Source : Archives, US House of Representatives