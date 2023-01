MLS : Un vétéran anglais avec Charlotte FC

Le Charlotte FC a complété l’un des transferts les plus importants de sa jeune histoire en attirant le milieu de terrain anglais Ashley Westwood, samedi.

• À lire aussi: Un prometteur Brésilien de retour à New York

• À lire aussi: MLS: Victor Wanyama s'entend pour deux saisons avec le CF Montréal

L’ancien joueur de Burnley jouera à l’extérieur de l’Angleterre pour la première fois de sa carrière. Le joueur de 32 ans a 286 matchs derrière la cravate en Premier League et plus d’une centaine en deuxième division.

Celui qui amorcera une 15e année chez les professionnels s’est engagé pour deux saisons, avec une option pour 2025. Puisque Westwood était en fin de contrat à Burnley, Charlotte a acquis ses services via un transfert gratuit.

«Son expérience au plus haut niveau nous fournira de précieuses qualités de meneur, et ses habiletés en construction de jeu nous permettront d’ajouter de la qualité dans cette phase clé du jeu», a indiqué par voie de communiqué le directeur sportif Zoran Krneta, heureux de voir Charlotte devenir une destination intéressante.

En Premier League avec Burnley et Aston Villa, Westwood a fourni 12 buts et 32 passes décisives.

Un troisième joueur désigné à Orlando

L’Orlando City SC a accueilli samedi son troisième joueur désigné pour 2023, l’ailier gauche argentin Martin Ojeda.

Les «Lions» comptent déjà sur les attaquants Ercan Kara et Facundo Torres comme joueurs avec ce statut particulier. Le nouveau venu de 24 ans a apposé sa signature sur une entente de trois ans avec des options pour 2026 et 2027.

«Martin est un joueur que nous avions ciblé depuis longtemps et nous sommes excités qu’il se joigne à nous. Il est l’un des joueurs sud-américains les plus prometteurs, avec un profil et un style de jeu qui concordent avec l’identité de notre club», a fait savoir le directeur général Luiz Muzzi.

Ojeda a évolué la saison dernière pour Godoy Cruz, dans sa contrée natale. En 139 matchs professionnels, il a secoué les cordages 35 fois en plus de fournir 23 passes décisives.

Un autre Paraguayen à Houston

Le Dynamo de Houston a agrandi sa filière paraguayenne en ajoutant l’ailier Ivan Franco sur la base d’un prêt d’un an avec option d’achat.

Le jeune homme de 22 ans était un coéquipier au Club Libertad de Sebastian Ferreira, un attaquant qui s’est amené à Houston l’an dernier comme joueur désigné. Celui-ci a d’ailleurs connu de bons débuts en Major League Soccer (MLS) en 2022 avec 13 buts et trois passes décisives.

Franco a disputé 117 rencontres avec Libertad, remportant deux fois le championnat du Paraguay. Il a ajouté à sa fiche 10 buts et 16 passes.

«Ivan est un jeune et prometteur talent à l’attaque et nous espérons qu’il pourra s’épanouir dans notre environnement à Houston. À son meilleur, Ivan peut faire la différence et peut jouer dans toutes les positions à l’attaque. Nous avons hâte de travailler avec lui», a mentionné par voie écrire le directeur général du Dynamo, Pat Onstad.