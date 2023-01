NFL: de zéros à héros à la porte des séries

C’est la dernière semaine d’activités dans la NFL avant le début des séries éliminatoires, qui pourraient être caractérisées cette année, comme jamais auparavant, par la présence d’équipes laissées pour mortes.

On répète depuis toujours qu’une saison dans la NFL est trop courte pour se permettre de connaître un faux départ.

La ligue présente en effet des séries depuis 1933 et durant ces 90 années, un phénomène qui ne s’est jamais produit est en voie de se réaliser. Il n’est jamais arrivé à ce jour que deux équipes ou plus ayant été pendant la saison à au moins quatre matchs sous la barre de ,500 se qualifient pour les séries, selon NFL Research.

Il y a une première à tout et il est fort possible que cette année soit la bonne avec quatre formations qui se retrouvent dans cette position inhabituelle.

Retours à la vie

Les Jaguars sont la première équipe qui vient à l’esprit. Non seulement ils en arrachent depuis des lustres et personne ne les imaginait progresser au point de cogner à la porte des séries avant quelques années, mais ils semblaient morts jusqu’à la fin novembre.

À trois reprises cette saison, les Jaguars ont été à quatre matchs sous ,500, avec des fiches de 2-6, 3-7 et 4-8. Forts de quatre victoires de suite, ils sont aujourd’hui à 8-8, et une victoire face aux Titans ce soir les propulserait contre toute attente à la Terre promise.

Les Jags de Trevor Lawrence pourraient par le fait même revendiquer six victoires de plus que l’an dernier (3-14), un bond spectaculaire.

Ils sont loin d’être seuls à titre de rescapés de l’au-delà. Toujours dans la conférence américaine, les Steelers étaient considérés comme morts à différents stades de la saison, avec des dossiers de 2-6 et 3-7. Il n’y a que la Caroline en 2014 et Washington en 2020 qui se sont classés en séries pour avoir gagné trois de leurs dix premiers matchs.

Lions et Packers

Vous avez encore soif d’histoires d’équipes miraculées? Les Lions et les Packers, qui seront opposés demain soir, sont deux exemples frappants.

Après une défaite à la semaine 8, les Lions semblaient plongés dans leur marasme habituel avec une fiche de 1-6. Leur regain de vie depuis fait en sorte qu’ils pourraient devenir la première équipe en 52 ans, soit depuis les Bengals de 1970, à se tailler une place en éliminatoires malgré un tel départ.

Il leur faut toutefois vaincre les Packers (en plus de voir les Seahawks s’incliner) pour en arriver là, ce qui est loin d’être fait.

Justement, parlons-en, de ces Packers! La saison a été extrêmement décevante, mais tout cela pourrait vite être oublié.

Une victoire face aux Lions leur donnerait leur place en séries, eux qui végétaient à 4-8 il y a un mois. Encore là, dans l’histoire, il n’y a que les Panthers de 2014 et les Chargers de 2008 qui sont passés en séries malgré seulement quatre victoires ou moins à leurs 12 premiers matchs.

D’ailleurs, le quart-arrière des Packers Aaron Rodgers tentera de devenir le premier à mener son équipe en séries à trois occasions différentes quand celle-ci présentait une fiche inférieure à ,500 après 10 matchs. Il l’a fait au préalable en 2016 et 2013.

S’il y a une leçon à tirer, même si c’est pourtant un vieil enseignement mythique du regretté Yogi Berra, c’est que ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini...

SEMAINE 18

SAMEDI

MES CHOIX

Kansas City à Las Vegas (16 h 30) | CHIEFS

Tennessee à Jacksonville (20 h 15) | JAGUARS

DIMANCHE

MES CHOIX

Tampa Bay à Atlanta (13 h) | BUCCANEERS

Nouvelle-Angleterre à Buffalo (13 h) | BILLS

Baltimore à Cincinnati (13 h) | BENGALS

Minnesota à Chicago (13 h) | VIKINGS

Houston à Indianapolis (13 h) | COLTS

NY Jets à Miami (13 h) | JETS

Caroline à La Nouvelle-Orléans (13 h) | SAINTS

Cleveland à Pittsburgh (13 h) | STEELERS

NY Giants à Philadelphie (16 h 25) | EAGLES

Dallas à Washington (16 h 25) | COWBOYS

LA Chargers à Denver (16 h 25) | CHARGERS

LA Rams à Seattle (16 h 25) | SEAHAWKS

Arizona à San Francisco (16 h 25) | 49ERS

Detroit à Green Bay (20 h 20) PACKERS

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 13 en 15 (86,7%)

RÉSULTATS CETTE SAISON: 167 en 255 (65,5%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Chiefs de Kansas City (13-3) vs Raiders de Las Vegas (6-10)

EN CONTRÔLE

Les Chiefs feront jouer leurs partants, car s’ils gagnent et que les Bills perdent demain, ils auront l’avantage du terrain. À leurs 10 derniers matchs face aux Raiders, ils présentent un dossier convaincant de 9-1. Les Raiders reviennent avec le quart-arrière Jarrett Stidham, qui a épaté à son premier départ en carrière dimanche dernier. Il est en quête d’un contrat pour la saison prochaine et voudra impressionner l’état-major. Le problème ne viendra pas de lui, mais de la défense.

Chiefs par 8

Titans du Tennessee (7-9) vs Jaguars de Jacksonville (8-8)

LA DIVISION EN JEU

Rien de plus simple: le gagnant remporte la division Sud et passe en séries. Un samedi soir comme on les aime! Dire que le 27 novembre, les Titans étaient 7-3 et les Jaguars 3-7! Joshua Dobbs, qui n’était pas avec les Titans il y a trois semaines à peine, sera leur quart-arrière. Ça augure mal, face à des Jaguars en ascension. Leur défense a provoqué neuf revirements dans les quatre dernières victoires. À surveiller toutefois, les Titans ont eu 10 jours de repos, contre 6 pour les Jags.

Jaguars par 3

Buccaneers de Tampa Bay (8-8) vs Falcons d’Atlanta (6-10)

UN PEU DE BRADY

Même si les Buccaneers sont champions de division et qu’ils n’ont plus rien à gagner, Tom Brady a fait pression pour jouer. Il devrait donc être le partant, mais probablement pas plus que pour une demie. Dans ce contexte, face à Blaine Gabbert ou Kyle Trask, les Falcons seront compétitifs. Probablement pas assez pour gagner puisqu’ils partent de loin, mais il devrait y avoir un match. À moins d’une surprise, ce sera la visite des Cowboys en première ronde des séries.

Buccaneers par 3

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (8-8) vs Bills de Buffalo (12-3)

ENCORE SOUS LE CHOC?

Il est clair que la préparation mentale et physique des Bills pour cette rencontre n’a pas été optimale. L’équipe se remet à peine du choc de l’arrêt cardiaque de Damar Hamlin. Les entraînements ont été moins nombreux et les rencontres aussi. Par contre, l’émotion peut faire accomplir de grandes choses lorsqu’elle est utilisée à bon escient. Les Patriots seront des séries s’ils battent les Bills, ou même en cas de revers si les Dolphins, Steelers et Titans perdent aussi.

Bills par 6

Ravens de Baltimore (10-6) vs Bengals de Cincinnati (11-4)

SCÉNARIO PARTICULIER

En raison de l’annulation du match entre les Bengals et les Bills, le scénario des séries se complexifie dans ce duel de division. Les Bengals, en vertu du pourcentage de victoires, sont champions de division. Sauf que si les Ravens les battent, ils revendiqueraient deux victoires contre eux et un tirage à pile ou face déterminerait l’équipe hôtesse si elles devaient s’affronter en séries. Bref, les Bengals ont intérêt à se simplifier la vie en gagnant.

Bengals par 3

Vikings du Minnesota (12-4) vs Bears de Chicago (3-13)

IMPORTANT DE REBONDIR

Les Vikings peuvent encore terminer au deuxième rang de la conférence en cas de victoire, en plus d’une défaite des 49ers, mais il y a plus important. Après la dégelée subie face aux Packers dimanche, cette équipe doit se retrouver. Rien n’a fonctionné pour eux, autant offensivement que défensivement. Il ne faudrait surtout pas entrer en séries avec le doute dans l’esprit. C’est un duel où les Vikings doivent frapper fort, surtout que Nathan Peterman sera le quart partant des Bears.

Vikings par 6

Texans de Houston (2-13-1) vs Colts d’Indianapolis (4-11-1)

ET LE PREMIER CHOIX SERA...

Évidemment, il n’y a absolument aucun intérêt, outre pour les partisans de ces deux équipes moribondes, dans ce duel. Les Colts sont la pire équipe de la ligue dans le dernier mois, eux qui ont été déclassés 97-16 depuis la demie à la semaine 15. Les Texans, avec une défaite ou une défaite des Bears, s’assureront de décrocher le premier choix au repêchage. Messieurs Bryce Young et CJ Stroud, commencez à vous renseigner sur Houston et les Texans.

Colts par 1

Jets de New York (7-9) vs Dolphins de Miami (8-8)

ENCORE EN VIE

Malgré leur séquence abominable de cinq défaites, les Dolphins sont encore en vie. Avec une victoire face aux Jets et une défaite des Patriots face aux Bills, ils se qualifieraient pour les séries. C’est loin d’être fait, sachant que les Dolphins ont été tabassés 40-17 par les Jets à la semaine 5 avec Skylar Thompson aux commandes. Il sera encore le quart-arrière, puisque Teddy Bridgewater est blessé à un doigt. Du côté des Jets, c’est le retour de Joe Flacco. Ayoye!

Jets par 2

Panthers de la Caroline (6-10) vs Saints de La Nouvelle-Orléans (7-9)

POUR LA FIERTÉ

Autant les Panthers que les Saints ne font que jouer pour leur fierté personnelle, eux qui ont été éliminés de la course aux séries la semaine dernière. Le retour de Marshon Lattimore a insufflé une belle énergie à la défense des Saints et une amélioration notoire avait même été remarquée avant. Dans les cinq dernières semaines, cette unité n’a pas concédé plus de 18 points et a aidé à remporter trois matchs de suite. Trop peu trop tard, mais c’est rassurant pour l’an prochain.

Saints par 3

Browns de Cleveland (7-9) vs Steelers de Pittsburgh (8-8)

UN AUTRE MIRACLE

Rappelez-vous l’an passé, les Steelers avaient eu besoin d’un petit miracle à la dernière semaine pour passer en séries. Le scénario se répète alors qu’ils doivent battre les Browns en plus d’espérer des défaites des Patriots et Dolphins. À bien y penser, c’est bien possible! Les Steelers ont tendance à se réveiller au quatrième quart à l’attaque pendant que la défense tient le fort. Ce sera encore le cas et cette équipe est tellement différente avec TJ Watt. Sa fiche est de 7-2 quand il joue.

Steelers par 4

Giants de New York (9-6-1) vs Eagles de Philadelphie (13-3)

PLUSIEURS QUESTIONS

Est-ce que les Eagles renoueront avec leur quart Jalen Hurts? Ils doivent gagner ce match pour s’assurer l’avantage du terrain en séries, mais la santé de leur pivot est prioritaire. Les Giants sont qualifiés pour les séries et ne bougeront pas du sixième rang dans la conférence, qu’ils gagnent ou perdent. On risque donc de ne pas voir longtemps les Daniel Jones, Saquon Barkley et autres joueurs clés. Les Eagles doivent garder le pied sur le gaz, au risque de chuter au cinquième rang.

Eagles par 6

Cowboys de Dallas (12-4) vs Commanders de Washington (7-8-1)

PREMIER DÉPART

Puisque les Cowboys jouent dans la même case horaire que les Eagles et qu’ils peuvent encore les détrôner au sommet de la division, leurs partants devraient voir pas mal de terrain. Du côté des Commanders, ce sera un premier départ pour le quart-arrière recrue Sam Howell. Il semblait promis à un brillant avenir à North Carolina avant de connaître une dernière saison universitaire sous les attentes mais a glissé en cinquième ronde. L’équipe éliminée n’a rien à perdre à l’évaluer.

Cowboys par 4

Chargers de Los Angeles (10-6) vs Broncos de Denver (4-12)

FIN DE LA MISÈRE

Pour les Broncos, la fin de cette rencontre représentera la fin d’un interminable calvaire. Tout indique que les Chargers mettront toute la gomme, car ils tiennent à s’assurer du cinquième rang dans la conférence. Cette position leur permettrait d’affronter en séries les Jaguars ou les Titans, plutôt que les Bengals, Bills ou Chiefs. C’est quand même un monde de différences! À part la déconfiture face aux Rams il y a deux semaines, les Broncos sont compétitifs malgré leur fiche atroce.

Chargers par 7

Rams de Los Angeles (5-11) vs Seahawks de Seattle (8-8)

ENCORE DES ESPOIRS

Les Seahawks seront logiquement tout feu tout flamme pour ce rendez-vous. S’ils l’emportent et que les Packers perdent face aux Lions en soirée, c’est la troupe de Pete Carroll qui aura son billet pour les séries. Attention toutefois, les Seahawks éprouvent souvent des ennuis face aux Rams avec huit défaites en 11 matchs. N’empêche que les partants de grande qualité chez les Rams sont plus nombreux à l’infirmerie que sur le terrain dans les dernières semaines. La délivrance arrive.

Seahawks par 3

Cardinals de l’Arizona (4-12) vs 49ers de San Francisco (12-4)

PAS DE CRAINTE

Les 49ers ont anéanti les Cardinals par 38-10 à la mi-saison et un scénario similaire est fort probable. Surtout que, contrairement au duel précédent, les Cardinals sont complètement décimés par les blessures et qu’ils n’ont plus le cœur à rescaper une saison foutue. Les Niners, eux, peuvent encore rêver de terminer au premier rang de la conférence pour obtenir l’avantage du terrain et un congé au premier tour des séries, si les Eagles trébuchent. Pas de baisse de régime en vue.

49ers par 10

Lions de Detroit (8-8) vs Packers de Green Bay (8-8)

DEUX CLUBS EN MISSION

Si les Seahawks perdent face aux Rams, les Lions demeureront en vie pour les séries et le gagnant du duel face aux Packers passera en séries. Si toutefois les Seahawks gagnent, les Lions seront éliminés d’office, mais voudront jouer les trouble-fêtes. Il faut noter que les Lions montrent une fiche de 3-19 à Green Bay depuis 2000. En sept matchs sur la route cette saison, Jared Goff n’a lancé que six de ses 29 passes de touchés. Les Packers doivent être favorisés.