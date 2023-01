Nouvelle téléréalité de TVA: Nathalie Simard se surpasse dans «Sortez-moi d'ici!»

C’est une Nathalie Simard drôle, touchante et authentique que l’on découvre dans la téléréalité «Sortez-moi d’ici!», que les téléspectateurs de TVA pourront regarder en famille cet hiver juste avant «La Voix».

• À lire aussi: «Sortez-moi d’ici!»: une nouvelle téléréalité palpitante pour TVA

La chanteuse et animatrice de 53 ans fait preuve de beaucoup d’humanité dans la jungle du Costa Rica où elle vit, aux côtés d’autres personnalités, dans un camp rudimentaire où les épreuves difficiles s’enchaînent les unes après les autres.

En plus de composer avec des serpents, des tarentules et des insectes, les 10 participants dorment à la belle étoile, font face à une humidité accablante et disposent d’un régime alimentaire de base, fait de gruau le matin ainsi que de riz et de fèves noires le soir. Leur but, à travers ces défis, est d’obtenir pour tous des aliments ou des ingrédients supplémentaires pour jazzer leur souper. Les repas se concoctent sur le feu, près des lits superposés dans lesquels les campeurs tentent de fermer l’œil... Au lieu de miser sur la rivalité, on célèbre ainsi la solidarité, l’entraide et l'esprit de groupe.

Nathalie Simard, qui a développé des amitiés durables avec les autres campeurs pendant les tournages, l'été dernier, est fière d’avoir osé prendre part à cette folle aventure manufacturée par Produites Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu. Le concept est adapté de la téléréalité à succès «I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!», qui est diffusée depuis plus de 20 ans au Royaume-Uni. Au Québec, c’est Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion qui coaniment cette production disposant d’importants moyens et d’une logistique impressionnante.

PHOTO COURTOISIE

Se dépasser

En entrevue, l’artiste, qui est dans l’œil du public depuis un demi-siècle dit que «Sortez-moi d’ici!» lui a fait réaliser qu’elle «encore capable de dépasser [s]es limites».

«La vie m’a offert beaucoup de défis, mais celui-là je l’ai choisi. Je suis allée au bout d’où je pouvais aller dans l’émission, j’ai pris de grandes décisions et c’est assez particulier, mais je ne peux rien dire», a-t-elle glissé avec le sourire, soulignant avoir signé son contrat une semaine à peine avant de prendre l’avion.

Parlant d’une «expérience humaine incroyable», qui requiert autant de courage, d’endurance que de capacité d'adaptation, elle a pu réaffirmer au Costa Rica que le positif triomphe toujours sur le négatif.

«J’ai toujours réussi à m’en sortir et à faire du beau avec rien. C’est une force que j’ai et que j’ai réalisée davantage. C’est comme si, là-bas, j’étais allée consolider le tout», a expliqué la chanteuse, se disant «libérée» après avoir «repris le pouvoir sur [s]a vie», elle qui a été agressée sexuellement pendant des années par son ex-imprésario, Guy Cloutier.

«La faim, la force, le dépassement, quand tu es dénutri, quand tu n’as pas ce qu’il te faut pour passer à travers toutes les épreuves... On est vraiment mis à rude épreuve. Dormir à la belle étoile, tenter de vivre totalement le moment présent sans penser que quand je vais m’endormir, y a-t-il peut-être une tarentule qui va venir me visiter, une bibitte qui va me piquer ou une armée de fourmis rouges qui va m’attaquer! Il faut vraiment que tu t’abandonnes et que tu ne fasses qu’un avec la nature.»

Nathalie Simard continue d’animer à la radio à Country Pop 92,9 en Mauricie, région où elle vit depuis plus de 10 ans. Dès le 9 janvier, elle pilotera le créneau d’après-midi, de 13 h à 16 h. Elle continue par ailleurs de signer une chronique hebdomadaire dans le magazine «La Semaine» et est pleinement engagée dans son magazine trimestriel «Simplement bien avec Nathalie».