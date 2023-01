Saisie de drogue: un pigeon voyageur trouvé avec une cargaison

Les gardiens de la prison de Fraser Valley en Colombie-Britannique doivent être vigilants pour éviter que la drogue ne rentre dans l’établissement, et ce, même à dos de pigeon voyageur.

«Un pigeon a été localisé à l’établissement Pacific, à l’intérieur des murs, et il semblait avoir un petit paquet, un peu comme un sac à dos attaché dessus», a déclaré à Global News John Randle, président de la région pacifique de l’Union des agents correctionnels du Canada.

Ce dernier a également confirmé que le sac contenait du crystal meth.

L’incident se serait produit le 29 décembre dernier dans une prison fédérale située à Abbotsford.

Les agents correctionnels ont eu à gérer des envoie de drogue par drône ou bien lancé par-dessus le mur, mais John Randle a affirmé qu’en 13 ans de carrière il n’a jamais vu ce genre de technique.

«C’est presque comme si les détenus et les criminels remontaient le temps et utilisaient une technologie plus ancienne», a-t-il expliqué.

Les Services correctionnels du Canada et la Gendarmerie Royale du Canada ont ouvert une enquête afin de même la lumière sur ce qu’il s’est passé.

L’oiseau, pour sa part, a été libéré sans son sac, a indiqué M. Randle.