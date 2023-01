Trump, toujours l'homme des républicains?

Ça commence pour de vrai ! Après un lancement de campagne terne, Donald Trump essaie aujourd’hui, en Caroline du Sud et dans le New Hampshire, de donner un nouvel élan à sa candidature à la Maison-Blanche, une candidature qui a clairement besoin de « pep ».

Donald Trump sort peu souvent de chez lui. En fait, nous savions tous, du temps où il vivait à la Maison-Blanche, qu’il cherchait à tout prix à ce que ses voyages se fassent à l’intérieur d’une même journée. Marine One, l’hélicoptère présidentiel, se posait souvent dans les jardins du 1600 Pennsylvania Avenue tard dans la nuit ; le président tenait à être de retour pour dormir dans son lit.

Avec la nouvelle année, lui et son équipe ont jugé qu’il était temps de s’activer et de montrer plus d’enthousiasme pour cette course à l’investiture républicaine qu’il préférerait ne même pas avoir à livrer ; une consécration ferait bien davantage son affaire.

UN RARE EXPLOIT

Donald Trump essaie de réaliser ce que personne en politique présidentielle n’est parvenu à accomplir en plus d’un demi-siècle : convaincre son parti qu’il est l’homme pouvant les ramener à la Maison-Blanche, même s’il les a conduits à la défaite à l’élection précédente.

Républicains comme démocrates s’imposent un long processus de sélection pour leur candidat à la présidence.

À une époque maintenant lointaine, les candidats manifestaient leur intérêt quelques mois à peine avant le scrutin, parfois en pleine convention nationale pour sélectionner le représentant.

On s’y prend, de nos jours, de plus en plus tôt. C’est au cours d’une journée glaciale de février 2007 en Illinois que Barack Obama avait annoncé sa candidature à la présidence, presque un an et neuf mois avant que les électeurs ne se pointent aux bureaux de vote.

Donald Trump, lui, mieux encore – ou pire, c’est selon –, a confirmé le 15 novembre dernier à Mar-a-Lago qu’il se lançait une nouvelle fois dans la bataille pour la Maison-Blanche.

Il s’y est pris, du coup, deux ans moins dix jours avant le vote. On n’a pas fini de l’entendre.

PLUS RIEN D’ÉTONNANT

Cette campagne-ci ne ressemblera pas à celle de 2016, n’y comptez pas ! L’effet de surprise n’y sera plus et, en fait, ce qui apparaissait rafraîchissant il y a sept ans – le franc-parler, la désinvolture, les dossiers graves traités avec légèreté – n’est désormais associé qu’à des insultes en rafale et un drame constant de controverses épuisantes.

Il arrive aussi affaibli, alors qu’une majorité de candidats qu’il a approuvés pour des courses compétitives pendant les élections de mi-mandat ont été battus par les démocrates.

Cela dit, on connaît déjà celui qu’il perçoit comme sa principale menace, un homme qui n’a encore rien dit. Son équipe de campagne relaie avec empressement chacun des sondages montrant son avance sur Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride.

Pourtant, DeSantis n’a encore annoncé, pas plus que quiconque d’autre à part Trump, son intention de représenter le parti républicain dans la course à la Maison-Blanche. L’obsession de l’ex-président pour le gouverneur de la Floride vient toutefois confirmer qu’il serait tout un adversaire s’il décidait de faire le saut.

À 21 mois et quelques jours de la prochaine élection présidentielle aux États-Unis

5 candidats à l’investiture républicaine à surveiller :

DONALD TRUMP

76 ans

Ex-président (2017-2021)

► 49 %

RON DESANTIS

44 ans

Gouverneur de la Floride depuis 2019

► 30 %

MIKE PENCE

63 ans

Ex-vice-président (2017-2021)

► 7 %

NIKKI HALEY

51 ans

Ex-gouverneure de la Caroline du Sud (2011-2017)

► 3 %

TED CRUZ

52 ans

Sénateur du Texas depuis 2013

► 2 %

Source : Morning Consult, 20-22 janvier 2023