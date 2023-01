Un Québécois mise sur une entreprise de services pétroliers de l’Ouest du pays

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Charles Pellerin réinvestit dans Calfrac

L’homme d’affaires québécois Charles Pellerin (ici) a acheté pour près de 375 000 $ d’actions de l’entreprise de services pétroliers Calfrac à la fin décembre. Il en détient désormais pour environ 3,5 millions $. Charles Pellerin siège au CA de la firme albertaine depuis l’an dernier. Il est associé du cabinet comptable Pellerin Potvin Gagnon et président des Tigres de Victoriaville (équipe de hockey). Il siège également au conseil de Clarke, dont le PDG, George Armoyan, est le plus important actionnaire de Calfrac. Clarke est notamment propriétaire de la Traverse Rivière-du-Loup–Saint-Siméon.

Une PME d’ici engloutie par un géant américain

Le groupe floridien Acosta, par l’entremise de sa filiale Core Foodservice, a annoncé cette semaine l’acquisition de l’entreprise TTS Marketing & Ventes de Baie-D’Urfé pour une somme non divulguée. Fondée en 1973, TTS se présente comme le plus important courtier en alimentation de l’Est du Canada. Parmi les clients de TTS, on compte notamment Ferrero, Dare, Dr. Oetker et O’Sole Mio.

Gain alléchant pour un administrateur de Dollarama

Un administrateur de Dollarama, Nicholas Nomicos, a réalisé un profit de plus de 825 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions du détaillant montréalais, le mois dernier. M. Nomikos siège au conseil de l’entreprise depuis 2004. C’est un ancien associé de Bain Capital, une firme de Boston qui a déjà été un important actionnaire de Dollarama.

Chaussures Régence fait une acquisition

Spécialisée dans les bottes de travail, Chaussures Régence de Québec vient de mettre la main sur une autre entreprise du même secteur : Paragone de Saint-Augustin-de-Desmaures. Jusqu’ici propriété des frères Claude et Philippe Bernadet, Paragone conçoit et distribue les bottes et vêtements des marques Nat’s et Pilote et filles. Fondée en 1979 par Henri Bergeron, Régence appartient aujourd’hui à Alexandre Bergeron, petit-fils de ce dernier. Chaussures Régence détient notamment la marque de bottes Acton.

Un dirigeant de TFI empoche gros

Le chef des finances de TFI International, David Saperstein, a touché près de 590 000 dollars en exerçant des options de l’entreprise québécoise de camionnage, à la fin décembre. M. Saperstein est à l’emploi de TFI depuis 2016. Le titre de TFI a gagné plus de 30 % au cours des six derniers mois.

Elle achète du Bell

Jennifer Tory, qui siège au conseil de Bell Canada depuis avril 2021, a acheté pour près de 225 000 $ d’actions du géant des télécommunications au début décembre. Ancienne dirigeante de la Banque Royale, Mme Tory est la sœur du maire de Toronto, John Tory. Fait intéressant : son père, John A. Tory, a longtemps siégé au conseil de Rogers Communications, qui allait devenir un concurrent sérieux à Bell. Son frère John a quant à lui occupé des postes de direction chez Rogers dans les années 1990. Le titre de Bell a reculé d’environ 12 % au cours des 52 dernières semaines.