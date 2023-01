Une 15e saison à Télé-Québec: «Curieux Bégin» a changé la vie de Christian Bégin

Conscient de son privilège d’animer «Curieux Bégin» pour une 15e saison consécutive à Télé-Québec, le très occupé Christian Bégin savoure chaque moment de sa vie à l’aube de son 60e anniversaire de naissance.

«Je ne pensais pas durer si longtemps à la barre de "Curieux Bégin", car je n’ai jamais eu de plan de carrière. Ça a pris beaucoup de place dans ma vie», a dit à l’Agence QMI celui qui a commencé son parcours en animant «Télé-Pirate», émission qui lui a valu un Gémeaux en 1996. Il a remis ça à plusieurs reprises au même gala de l’industrie télévisuelle, dont en septembre dernier quand il a ramené chez lui le Gémeaux de la meilleure animation: magazine de style de vie pour «Curieux Bégin».

Ce rendez-vous célèbre les bonnes bouffes, les chefs, les restaurateurs, les producteurs de chez nous, le vin et les bons moments autour de l’ilot, le prétexte étant de rencontrer des gens.

«Curieux Bégin» a changé du tout au tout la vie du comédien, animateur et auteur. En faisant la tournée des régions pour l’émission, il a eu le coup de foudre pour la municipalité de Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent, où il a acquis une maison et est devenu propriétaire d’une épicerie fine.

«Si je vis là, c’est à cause de "Curieux Bégin", qui a aussi changé mon rapport à l’alimentation, mon rapport avec les producteurs de viande et les maraîchers. Ma connaissance du territoire et mon intérêt pour l’autonomie alimentaire aussi. J’ai d’ailleurs cofondé le groupe "Goûter NOUS" pour colliger de l’information sur l’autonomie alimentaire. Tout ça vient de "Curieux Bégin" et c’est une vraie passion», a expliqué celui qui se fait parler chaque jour de l’émission et qui se fait souvent taquiner pour son amour pour le «vino». «C’est le "fun"!»

PHOTO COURTOISIE

Une saison festive et un 200e épisode

Pour la 15e saison, qui comprend le 200e épisode, «Curieux Bégin» se met en mode festif. «C’est vraiment une saison grandiose, mais en même temps à l’image de ce qu’on a toujours fait.»

À Athènes et dans les îles grecques, l’équipe a mangé comme des Dieux. «Ça a été un voyage gargantuesque! L’accueil des Grecs, ce n’est pas une réputation surfaite. À Santorin, on a rencontré un vigneron qui fait vieillir ses vins dans des cages plongées dans l’eau de mer pendant un an. On est allés chercher des bouteilles avec lui, on a plongé pour remontrer la cage. On a goûté à ce vin, qui est si particulier parce qu’aucun oxygène ne peut entrer sous l’eau, donc ça a une incidence sur le vieillissement du vin. Ça a été l’affaire la plus inusitée que j’ai vécue.»

«Curieux Bégin» étant déjà renouvelée pour une 16e saison, Christian Bégin souhaite poursuivre encore longtemps ce «projet de vie».

«Rencontrer des gens inspirants qui trouvent un sens à tout ce qu’ils font, manger, boire et voyager... Ce serait indécent que je me lasse de ça. Je vais répondre présent tant que Télé-Québec voudra garder l’émission à l’antenne.»

Christian Bégin est aussi stimulé par l’animation de «Y’a du monde à la messe» à Télé-Québec. Il présente également son troisième spectacle solo, «Les 8 péchés capitaux». On l’a vu dans «Entre deux draps 3» sur Noovo, dans l’ultime saison de la comédie «Les mecs» sur l’Extra d’ICI TOU.TV et dans la quotidienne «Indéfendable», à TVA, dans le rôle d’un psychiatre qui est un véritable monstre. Il sera aussi dans «La candidate», nouvelle série d’Isabelle Langlois destinée à la plateforme ICI TOU.TV EXTRA.