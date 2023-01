Vincent de Haître franchit une première étape

Vincent de Haître a franchi une étape supplémentaire dans son objectif de se qualifier pour le championnat mondial de patinage de vitesse longue piste.

Cet après-midi à l’occasion de la dernière journée des sélections qui se déroulent au Centre de glaces, de Haître a remporté l’épreuve du 1000m pour obtenir son billet pour les deux dernières étapes de la Coupe du monde qui auront lieu en février en Pologne. Il a franchi le fil d’arrivée en 1 min 9,79 s.

«L’objectif de la fin de semaine est atteint, a résumé le triple olympien. L’idéal aurait été de me qualifier aussi au 1500m, mais je suis presque tombé et j’ai perdu ma vitesse. La qualification était la priorité et non le temps. J’ai franchi une étape de plus dans mon objectif de me qualifier pour le championnat mondial en mars à Heerenveen.»

En Pologne, le patineur franco-ontarien devra réussir un meilleur chrono qu’un des trois autres Canadiens présents. Déjà préqualifiés pour les deux dernières étapes de Coupe du monde, Laurent Dubreuil, Antoine Gélinas-Beaulieu et Connor Howe ont fait l’impasse sur les sélections du week-end à Québec.

«C’est possible de me qualifier pour le mondial, a affirmé de Haître qui a pris part aux Jeux olympiques de Tokyo à l’été 2021 en vélo sur piste avant de revenir au patin. Je ne suis pas encore rendu là où je veux, mais j’ai encore quelques semaines d’entraînement pour continuer ma progression. J’ai encore des options pour aller plus vite. Ça serait inquiétant si j’avais tout essayé et que je ne m’améliorais plus, mais ce n’est pas le cas.»

«Lors de la deuxième Coupe du monde à Calgary, j’étais à 0,1 s de Laurent et d’Antoine, de poursuivre de Haître. Je me rapproche et ça va mieux, mais je dois encore apporter des changements. Ça comporte toujours un risque quand tu fais des changements.»

Le patineur franco-ontarien est convaincu qu’il peut toujours progresser. «Je ne suis pas un «has been», a-t-il assuré. J’ai pris du recul sur les autres parce que je me suis concentré au vélo en prévision de Tokyo, mais je possède encore les attributs qui m’ont permis de connaître du succès dans le passé. Il suffit de remettre les morceaux en place.»

Toujours détenteur du record canadien au 1000m, de Haître a connu ses meilleurs moments en carrière au cours de la saison 2016-2017.

Victorieux au 1500m, jeudi, ce qui lui permettra de renouer avec la Coupe du monde pour la première fois depuis 2020, David La Rue a pris le deuxième rang au 1000m en vertu d’un chrono de 1 min 10,01 s.